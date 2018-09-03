Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!

Romanyalı ünlü şarkıcı Oana Radu, verdiği kilolarla görenleri şoke etti. Kilo vermek için yaşam tarzını değiştirdiğini söyleyen Radu, sağlıklı beslenme ve egzersizler sayesinde kilo verdiğini söyledi. Radu, kilolu olduğu dönemlerde her zaman kilolarından kurtulmak istediğini ama bunu doğal yollarla yapmak istediğini belirtti. Sağlıklı beslenme ve egzersizle tam 50 kiloe veren Radu, muhteşem bir vücuda kavuştu. Verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan ünlü şarkıcı, kilo vermek isteyenlere de ilham oluyor.