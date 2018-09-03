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Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!

Giriş Tarihi: 03.09.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 11:37
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Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!
Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!

Romanyalı ünlü şarkıcı , verdiği kilolarla görenleri şoke etti.

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Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!
Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!

Kilo vermek için yaşam tarzını değiştirdiğini söyleyen Radu, sağlıklı beslenme ve egzersizler sayesinde kilo verdiğini söyledi.

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Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!
Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!

Radu, kilolu olduğu dönemlerde her zaman kilolarından kurtulmak istediğini ama bunu doğal yollarla yapmak istediğini belirtti.

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Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!
Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!

Sağlıklı beslenme ve egzersizle tam 50 kiloe veren Radu, muhteşem bir vücuda kavuştu.

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Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!
Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!

Verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan ünlü şarkıcı, kilo vermek isteyenlere de ilham oluyor.

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Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!
Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!
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Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!
Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü!
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