Ünlü şarkıcıya ne oldu? Görenler gözlerine inanamadı!

Geçtiğimiz günlerde New York JFK Havaalanı'nda görüntülenen Ünlü şarkıcı Dua Lipa, akıllara durgunluk verecek kombini ile moda severleri iki böldü... Genel olarak şık tercihlerle objektiflere poz veren genç şarkıcı bu haliyle yaşlı bir erkek gibi görünmüyor mu sizcede?