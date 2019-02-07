Ünlü şarkıcıya ne oldu? Görenler gözlerine inanamadı!

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, New York havalimanında objektiflere yakalandı... Güzel şarkıcının neon yeşili ilginç kombini dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde New York JFK Havaalanı'nda görüntülenen Ünlü şarkıcı Dua Lipa, akıllara durgunluk verecek kombini ile moda severleri iki böldü... Genel olarak şık tercihlerle objektiflere poz veren genç şarkıcı bu haliyle yaşlı bir erkek gibi görünmüyor mu sizcede? Neon yeşili stiliyle dikkat çeken 22 yaşındaki şarkıcının, kombinini tamamladığı ünlü bir tasarımcıya ait şapkası ise yüzde 100 vegan ve 3 bin TL.