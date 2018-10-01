Ünlülerin kombiniyle trençkot stilleri

Trençkot, bahar aylarının vazgeçilmez ceket modellerinden biridir. Gardıroplarımızın vazgeçilmezleri vardır. Üzerimizde iyi duran bir kot pantolon, beyaz gömlek, siyah elbise ve bir çift topuklu ayakkabı hemen herkesin dolabında vardır. Aslında bahar aylarıyla birlikte bir kadının olmazsa olmazları arasında yer alması gereken bir diğer parçadır, trençkot. Hem sonbahar hemde ilkbahar aylarında ılık rüzgarlara, anlık yağmurlara karşı sizi korurken, şıklığınızı da tamamlayacak önemli bir parçadır. Klasik, bej trençkot hemen her tarzın mükemmel bir tamamlayıcısı olmakla birlikte bir moda tutkunuysanız haki, lacivert veya istediğiniz bir başka renk trençkotu da dolaplara eklemekte bir sakınca yok elbette. Trençkotların da aslında buna çok benzer bir çıkış noktası ve geçmişi var. Trençkot denildiğinde akla gelen tek marka olan Burberry'nin kurucu Tom Burberry'den 1.Dünya Savaşı zamanlarında İngiliz ordusu için su geçirmeyen, yağmur ve rüzgârdan koruyan hafif ve kullanışlı bir tür parka isteniyor İngilizcedeki 'Trench Coat' adı da aslında tüm bu geçmişi açıklar nitelikte. Tom Burberry ilk olarak bu ceketlere 'Tielocken' adını veriyor. Bu ceketler askerler tarafından 1914 1.Dünya Savaş sırasında siperlerde kullanılmaya başlandığında bu adın yerini 'Trench Coat' alıyor.