Ünlülerin kombiniyle trençkot stilleri

Trençkotların da aslında buna çok benzer bir çıkış noktası ve geçmişi var. Trençkot denildiğinde akla gelen tek marka olan Burberry'nin kurucu Tom Burberry'den 1.Dünya Savaşı zamanlarında İngiliz ordusu için su geçirmeyen, yağmur ve rüzgârdan koruyan hafif ve kullanışlı bir tür parka isteniyor