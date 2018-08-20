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korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!

Giriş Tarihi: 20.08.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2018 11:00
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korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!
Ünlülerin korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!

DUDAKLARI KALINLAŞSIN DİYE...

Dünyadaki tüm kadınlar Angelina Jolie kadar şanslı değil elbette. Ünlüler bile... ! Yani hepsinin onunki kadar kalın dudakları yok. Bunlardan biri de beyaz perdenin ünlü yıldızlarından biri. O dudakları dolgunlaşsın kelimenin tam anlamıyla kan donduran bir yöntem denedi!

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korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!
Ünlülerin korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!

Bugüne kadar güzellik uğruna birçok sıradışı yöntem deneyen Gwyneth Patrow, en sonunda dudakları dolgunlaşsın diye arı saldırısına da razı oldu! Paltrow dudaklarının daha dolgun ve kırışıksız görünmesi için arı iğnesinden medet umdu. New York Times'ın haberine göre 43 yaşındaki yıldız, dudaklarını doktor kontrolünde arılara sokturdu.

Bu acılı güzellik saldırısı sonucunda basının sorularını yanıtlayan Paltrow "Açıkçası deney faresi gibiyim. Ne yenilik varsa denemek istiyorum. Her türlü yönteme açığım. En son arılar tarafından sokuldum. Bu bin yıllık bir terapi ve adı da apiterapi" diye konuştu.

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korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!
Ünlülerin korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!

ONLARIN DİYET LİSTESİ DE DUDAK UÇUKLATICI

Gösteri dünyasının pek çok ünlü kadınının böyle ilginç beslenme reçeteleri var.. Ve bunlar genellikle de forma girmek ya da bunu korumak üzerine kurulu. Ünlü kadınların bazıları da ciltlerinin güzelliğini korumak için kan donduran yöntemlere başvuruyor. İşte dudak uçuklatan formda kalma ve güzellik sırlarından bazıları...

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korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!
Ünlülerin korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!

KANLI MASKE

Gösteri dünyasının in güzel kalmak için yaptıklarının ardı arkası gelmiyor. Her gün yeni bir 'tedavi' biçimi moda oluyor ve başka bir tanesi bulununcaya kadar da revaçta kalıyor. Bir dönem gündemde olan ise "kanlı maske" ya da "vampir maskesi" de denilen bu yöntem. Kimsayal peeling adı verilen yöntemde, kişinin damarından çekilen kendi kanı sonra da küçük iğneler yardımıyla derinin altına enjekte ediliyor. Bu işlemden önce kan rafine hale getiriliyor.

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korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!
Ünlülerin korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!

Bu yöntemi uygulayanlardan biri de 62 yaşındaki Roseanne Barr. Oyuncu Twitter sayfasında işlemden sonra çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

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korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!
Ünlülerin korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!

Roseanne Barr, daha güzel görünmek için bu yöntemi uyguladığını belirtti.

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korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!
Ünlülerin korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!

Bu yöntem daha önce Kim Kardashian tarafından gündeme getirilmişti.

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