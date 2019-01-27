Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler ve trajediler...

ve trajediler...

Sanat dünyasının yıldızlarının parıltılı hayatı uzaktan çok eğlenceli gibi görünse de neredeyse her birinin yaşadığı büyük üzüntüler var. İşte kiminin maddi kiminin manevi yıkımlar yaşadığı talihsiz ve trajedik olaylar...

Giriş Tarihi: 27.01.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 15:46
Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler ve trajediler...

Yaşadıkları pırıltılı hayatların perde arkasındaki trajediler ve talihsizlikler hayranlarını üzecek...

Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler ve trajediler...

SELENA GOMEZ

Arkadaşı hayatını kurtardı

Selena Gomez, lupus hastalığından ötürü böbrek nakline ihtiyaç duydu. Yakın arkadaşı Francia Raisa (29) ona bir böbreğini bağışladı ve sağlığına kavuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler ve trajediler...

LADY GAGA

Turneleri iptal oldu

Lady Gaga, fibromiyalji sendromuna yakalandı. Ünlü şarkıcı dayanılmaz kas ağrılarından ötürü dünya turunun Avrupa ayağının tamamını iptal etmek zorunda kaldı.

Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler ve trajediler...

Dışarıdan bakıldığında hayatları pek çok kişiyi kıskandırıyor. Paraları, şöhretleri, evleri, arabaları... Kısacası para ile satın alınabilecek her şeylere sahipler! Peki ya geçmişte neler yaşamışlardı? İşte ünlülerin yürek burkan trajedileri...

CHARLIZE THERON

Oscar ödüllü yıldız Charlize Theron'un geçmişinde büyük bir aile faciası var. Güzel oyuncu gençlik yıllarında yaşadığı travmanın etkisinden uzun süre kurtulamadı. Güney Afrikalı yıldızın hayatındaki en kötü gün 21 Haziran 1991. Çünkü Theron'un alkolik olan babası o gece eve sarhoş geldi ve o sırada 15 yaşında olan yıldızın yatak odasına ateş açtı.

Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler ve trajediler...

Bunun üzerine annesi Gerda, kocasını silahla vurarak öldürdü. Bu olayı "Babam hastaydı, bir alkolikti" diye açıklamaya çalışan Charlize Theron, "Bizi fiziksel olarak değil ama sözle taciz ederdi." şeklinde anlatıyor.

Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler ve trajediler...

Annesinin yaptıklarını da "Benim kızım da aynı durumda olsaydı, ben de aynı şeyi yapardım" diyerek onaylıyor.

Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler ve trajediler...

RIHANNA

Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın 21 yaşındaki kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne, ünlü şarkıcının da bulunduğu Noel partisinin ardından sokakta vurularak öldürüldü.

BİZE ULAŞIN