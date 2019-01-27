Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler ve trajediler...

Dışarıdan bakıldığında hayatları pek çok kişiyi kıskandırıyor. Paraları, şöhretleri, evleri, arabaları... Kısacası para ile satın alınabilecek her şeylere sahipler! Peki ya geçmişte neler yaşamışlardı? İşte ünlülerin yürek burkan trajedileri...

CHARLIZE THERON

Oscar ödüllü yıldız Charlize Theron'un geçmişinde büyük bir aile faciası var. Güzel oyuncu gençlik yıllarında yaşadığı travmanın etkisinden uzun süre kurtulamadı. Güney Afrikalı yıldızın hayatındaki en kötü gün 21 Haziran 1991. Çünkü Theron'un alkolik olan babası o gece eve sarhoş geldi ve o sırada 15 yaşında olan yıldızın yatak odasına ateş açtı.