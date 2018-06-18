Victoria Beckham olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!

Saç modelleri modasında bazı isimler dünya çapında bir trendin belirlenmesinde oldukça etkili oluyor. Başta Hollywood ünlüleri olmak üzere onların giydikleri‚ sürdükleri hemen her şey bir sonraki yılın modası hakkında bize fikirler vermeye yetiyor. Bu durum saç modelleri alanındaki trendler için de geçerli. Saç trendleri konusunda ise modayı belirleyen birkaç isim başı çekiyor. İlk akıllara gelen isimlerden biri ise şüphesiz Victoria Beckham. Victoria Beckham dendiğinde akla gelen en önemli noktalardan biri şüphesiz saç modeli. Yıllar önce kestirdiği asimetrik saçları ile gündeme gelen Victoria Beckham o günden sonra saç modelleri arasında bir akımın başını çekti. Bob modeli olarak bilinen bu asimetrik saç modeli kendisi ile o kadar bütünleşti ki modelin adının Victoria Beckham modeli olduğunu söyleyen bile çok fazla kişi var. Gelelim modelin ayrıntılarına. İlk gördüğümüz hali ile bu modelde saçlar omuz hizasının üzerinde ve asimetrik idi. Başın bir tarafında kısa olarak başlayan saç modelinin arka tarafında saçlar aynı kısalıkta devam ediyor. Ancak başın diğer tarafına geçerken hafif kavis alan saçlar daha aşağıya doğru inmeye başlıyor. Buradaki eğim ise modeli farklı yapan en önemli detay.