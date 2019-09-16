Victoria Beckham’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları

Kırmızı halı için günler öncesinden bakımına özen gösteren, her zaman makyajlı gördüğümüz ünlülerin cilt bakım sırları şaşırtıyor. Hollwood'un en dikkat çeken isimleri pürüzsüz bir cilt için hangi yöntemlere başvuruyor? Victoria Beckham'da cilt bakımına özellikle özen gösteren ünlüler arasında yer alıyor. Son açıklamasına göre Victoria Beckham cilt bakım sırlarıyla hayranlarını şaşırttı. Peki kırmızı halıda pürüzsü ciltleriyle parlayan ünlüler nasıl yöntemlere başvuruyor? İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin cilt bakım sırları...