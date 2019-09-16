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  • Victoria Beckham’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları

’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları

Kırmızı halı için günler öncesinden bakımına özen gösteren, her zaman makyajlı gördüğümüz ünlülerin sırları şaşırtıyor. Hollwood'un en dikkat çeken isimleri pürüzsüz bir cilt için hangi yöntemlere başvuruyor? 'da cilt bakımına özellikle özen gösteren ünlüler arasında yer alıyor. Son açıklamasına göre Victoria Beckham cilt sırlarıyla hayranlarını şaşırttı. Peki kırmızı halıda pürüzsü ciltleriyle parlayan ünlüler nasıl yöntemlere başvuruyor? İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin ...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:16
Victoria Beckham’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları

Kırmızı halı için günler öncesinden bakımına özen gösteren, her zaman makyajlı gördüğümüz ünlülerin sırları şaşırtıyor. Hollwood'un en dikkat çeken isimleri pürüzsüz bir cilt için hangi yöntemlere başvuruyor? 'da cilt bakımına özellikle özen gösteren ünlüler arasında yer alıyor. Son açıklamasına göre Victoria Beckham cilt sırlarıyla hayranlarını şaşırttı. Peki kırmızı halıda pürüzsü ciltleriyle parlayan ünlüler nasıl yöntemlere başvuruyor? İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin ...

Victoria Beckham’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham'ın (44) moda tasarımcısı ve eski Spice Girls müzik grubu üyesi eşi (45), The Telegraph'a verdiği röportajda güzellik sırlarını paylaştı. Spice Girls grubunun ilk patladığı yıllardan beri güzelliğiyle dünya çapında ünlenen Victoria Beckham, cildini koruyabilmek için günde 3 ya da 4 adet avokado yediğini açıkladı. Bu şekilde ince de kaldığını belirten Beckham, avokadoyu ne şekilde tükettiğine dair ise detay vermedi.

İşte Victoria Beckham gibi cilt ve sırlarını paylaşan ünlü isimler....

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Victoria Beckham’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları

ROMEE STRIJD

24 yaşındaki Hollandalı model Romee Strijd her zaman parıldayan hacimli saçlarının sırrını egzotik meyve avokadoya borçlu olduğunu söyledi: "Her gün avokado tüketiyorum. İçindeki iyi yağlar cildimi ve saçlarımı besliyor" diyen Strijd'in bir sırrı daha var. Strijd saçlarının yıpranmaması için hiçbir zaman ıslak bırakmadığını ve hemen kuruttuğunu söylüyor.

Victoria Beckham’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları

JENNİFER LAWRENCE

Peelingin gücüne inanan ünlü oyuncu haftada iki kez mutlaka cildini ölü hücrelerden arındırıyor. Hafif dokulu bir peeling ürününü rutinine ekleyen güzel yıldızın pürüzsüz ve genç teni bu adımın ne kadar önemli olduğunun kanıtı!

Victoria Beckham’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları

CHLOE GRACE MORETZ

ABD'li oyuncu Chloe Grace Moretz, öneki gün doğal güzellik temalı bir proje için kamera karşısına geçti. Makyajsız haliyle objektiflere poz veren 21 yaşındaki aktris, güzellik sırlarını da verdi. Her gece yatmadan önce yüzüne zeytinyağı ya da bal maskesi uyguladığını söyleyen Moretz, "Filtresiz güzelliği seviyorum ve çoğunlukla makyaj yapmıyorum. Sadelik benim için anahtar kelime" dedi.

Victoria Beckham’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları

EMILY DIDONATO

Makyajını silmeden uyumadığını ifade eden Emily DiDonato, cilt temizleme, bol su içme ve nemlendirici kullanmanın yanı sıra, dudaklarını ve kaşlarını fırçaladığını, antioksidan serumlar sürdüğünü ve dondurucu yüz maskesi uyguladığını söyledi.

Victoria Beckham’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları

SOFIA VERGARA

Sofia Vergara Health dergisine verdiği röportajda güzellik sırrının kalendula yağı olduğunu söyledi. Cildinin kozmetik ürünlerine tepki verdiğini ifade eden oyuncu, "Geceleri yüzümü yıkadıktan sonra kalendula yağı sürüyorum. Cildimi yatıştırıyor. Gün içinde ise çalıştığı için yağ kullanamıyorum. Ama her daim güneş kremi uyguluyorum" dedi.

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