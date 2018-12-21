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meleğine büyük şok!

modellerinden , bir katalog çekimine "yeterince fit olmadığı" gerekçesiyle alınmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 11:58
Victoria Secret meleğine büyük şok!

modellerinden , bir katalog çekimine "yeterince fit olmadığı" gerekçesiyle alınmadığını açıkladı.

Victoria Secret meleğine büyük şok!

Danimarkalı ünlü model , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm.

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Victoria Secret meleğine büyük şok!

Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım" dedi.

Victoria Secret meleğine büyük şok!

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN AÇIKLADI

Victoria Secret meleğine büyük şok!

Agdal'ın hayal kırıklığının nedeni ise bir katalog çekimine yeterince fit olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesiydi.

Victoria Secret meleğine büyük şok!

İddiaya göre Agdal'ın fotoğraflarından daha kilolu olduğu ve marka için uygun görülmediği söylendi.

Victoria Secret meleğine büyük şok!

26 yaşındaki model, "Benden daha büyük bir konunun farkındalığı için bunu yayınlamaya karar verdim" dedi.

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