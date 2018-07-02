Türkiye'nin en iyi haber sitesi

57 yaşında olacaktı...Ölümünün ardındaki o detay şaşırtıyor!

Giriş Tarihi: 02.07.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 10:57
  • 1
  • 80
57 yaşında olacaktı...
Yaşasaydı 57 yaşında olacaktı...

Prenses Diana bugün 57 yaşında olacaktı. 36 yaşında hayatını kaybeden Diana, sevenleri tarafından çeşitli etkinliklerle anılıyor.

  • 2
  • 80
57 yaşında olacaktı...
Yaşasaydı 57 yaşında olacaktı...

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Galler Prensesi Lady Diana, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yummuş, sevenlerini göz yaşına boğmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 80
57 yaşında olacaktı...
Yaşasaydı 57 yaşında olacaktı...

Lady Diana, 29 Temmuz 1981 yılında Prens Charles ile evlenerek kraliyet ailesine girdi.

  • 4
  • 80
57 yaşında olacaktı...
Yaşasaydı 57 yaşında olacaktı...

Düğün günündeki heyecanı ve mahcubiyeti bile, onun gelmiş geçmiş bütün soylu kadınlardan daha farklı olacağının işareti gibiydi.

  • 5
  • 80
57 yaşında olacaktı...
Yaşasaydı 57 yaşında olacaktı...

Ne yazık ki bu farklılık onun sonunu getirecekti.

  • 6
  • 80
57 yaşında olacaktı...
Yaşasaydı 57 yaşında olacaktı...

Hayatı boyunca aşkı aramış kadın Lady Diana, evlendiği gün mutlu sonu yaşadığını sanırken, aslında aksine yıllar sürecek mutsuzluğa ilk adımını atmaktaydı.

  • 7
  • 80
57 yaşında olacaktı...
Yaşasaydı 57 yaşında olacaktı...

Lady Diana ile evli olması ya da ettiği sadakat yemininin Prens Charles için herhangi bir önemi yoktu.

BİZE ULAŞIN