Yaşını duyunca inanamayacaksınız!

Kraliçe Beyonce, bugün 37 yaşına giriyor. 3 çocuk annesi Beyonce'nin doğum gününü, geçmişten günümüze değişimi ile kutluyoruz... Başak burcunun en başarılı örneklerinden Beyonce bugün 37. yaşını kutluyor! 20 yılı aşkın bir süre Destiny's Child grubu üyesi olarak hayatımıza giren ikonik sanatçı, bugün tüm dünyada yeri dolmayacak ve asla sarsılmayacak solo bir kariyere sahip. Kariyerinin yanı sıra 3 tane de harika çocuğu var. Albümleri satış rekorları kıran, her giydiği moda olan ve güzellik trendlerini belirleyen saç modelleri ile, Beyonce'nin doğum gününü 37. yaşında, geçmişten günümüze fotoğrafları ile kutluyoruz...