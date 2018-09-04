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duyunca inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 04.09.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 17:05
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duyunca inanamayacaksınız!
Yaşını duyunca inanamayacaksınız!

Kraliçe Beyonce, bugün 37 yaşına giriyor.

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duyunca inanamayacaksınız!
Yaşını duyunca inanamayacaksınız!

3 çocuk annesi Beyonce'nin doğum gününü, geçmişten günümüze değişimi ile kutluyoruz...

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duyunca inanamayacaksınız!
Yaşını duyunca inanamayacaksınız!

Başak burcunun en başarılı örneklerinden Beyonce bugün 37. kutluyor!

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duyunca inanamayacaksınız!
Yaşını duyunca inanamayacaksınız!

20 yılı aşkın bir süre Destiny's Child grubu üyesi olarak hayatımıza giren ikonik sanatçı, bugün tüm dünyada yeri dolmayacak ve asla sarsılmayacak solo bir kariyere sahip.

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duyunca inanamayacaksınız!
Yaşını duyunca inanamayacaksınız!

Kariyerinin yanı sıra 3 tane de harika çocuğu var.

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duyunca inanamayacaksınız!
Yaşını duyunca inanamayacaksınız!

Albümleri satış rekorları kıran, her giydiği moda olan ve güzellik trendlerini belirleyen saç modelleri ile, Beyonce'nin doğum gününü 37. yaşında, geçmişten günümüze fotoğrafları ile kutluyoruz...

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duyunca inanamayacaksınız!
Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
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