Yaz gelinleri bu haber size...Gelinlik seçmenin püf noktaları!

Gelinlik seçimi düğün hazırlıklarının en önemli aşaması. İşte hayalinizde gelinliği seçmenize yardımcı olacak öneriler... Hayatınızdaki en özel güne hazırlanırken size kendinizi en güzel hissettirecek olan gelinlik modelini seçmelisiniz. Kendi stilinizi göz önüne alarak seçim yapabileceğiniz gibi vücut tipinize göre de gelinlik seçiminizde doğru kararlar verebilirsiniz. İşte hayalinizdeki gelinliği seçmek için ipuçları... Gelinlik modellerini araştırarak işe başlayın! Gelinlik seçmek için aylar öncesinden araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Ünlülerin giydikleri gelinliklere ve dergilerdeki modellere göz gezdirerek beğendiğiniz gelinlik modellerini belirleyebilirsiniz. Gelinlik mağazalarında beğendiğiniz modelleri deneyin Gelinlik mağazalarına giderek ve size çekici gelen modelleri deneyerek vücudunuza hangi modellerin yakıştığını öğrenebilir ve size en çok yakışan gelinlik modellerini tespit edebilirsiniz. Satış danışmanlarının fikirlerine önem verin Gelinlik denediğiniz yerdeki satış danışmanları bu konularda tecrübeli oldukları için gelinlik modeli seçiminde onların fikirlerine kulak verebilirsiniz. Gelinlik seçmeye çok kalabalık gitmeyin Gelinlik seçmeye giderken çok kalabalık bir grupla gitmek yerine fikirlerine güvendiğiniz birkaç kişi ile birlikte giderek model seçiminde kafa karışıklığının önüne geçebilirsiniz. Gelinlik alışverişine erkenden başlayın Gelinlik almak için en az 6 ay önceden araştırmalara başlamalısınız. Aradığınız gelinliği hazır olarak bulamadığınız durumlarda diktirme seçeneği için 6 aylık bir zaman gerekebilir.