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gelinleri bu haber size... seçmenin püf noktaları!

Giriş Tarihi: 02.07.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 14:36
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gelinleri bu haber size... seçmenin püf noktaları!
Yaz gelinleri bu haber size...Gelinlik seçmenin püf noktaları!

seçimi düğün hazırlıklarının en önemli aşaması. İşte hayalinizde gelinliği seçmenize yardımcı olacak öneriler...

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gelinleri bu haber size... seçmenin püf noktaları!
Yaz gelinleri bu haber size...Gelinlik seçmenin püf noktaları!

Hayatınızdaki en özel güne hazırlanırken size kendinizi en güzel hissettirecek olan modelini seçmelisiniz. Kendi stilinizi göz önüne alarak seçim yapabileceğiniz gibi vücut tipinize göre de gelinlik seçiminizde doğru kararlar verebilirsiniz. İşte hayalinizdeki gelinliği seçmek için ipuçları...

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gelinleri bu haber size... seçmenin püf noktaları!
Yaz gelinleri bu haber size...Gelinlik seçmenin püf noktaları!

Gelinlik modellerini araştırarak işe başlayın!

seçmek için aylar öncesinden araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Ünlülerin giydikleri gelinliklere ve dergilerdeki modellere göz gezdirerek beğendiğiniz gelinlik modellerini belirleyebilirsiniz.

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gelinleri bu haber size... seçmenin püf noktaları!
Yaz gelinleri bu haber size...Gelinlik seçmenin püf noktaları!

Gelinlik mağazalarında beğendiğiniz modelleri deneyin

mağazalarına giderek ve size çekici gelen modelleri deneyerek vücudunuza hangi modellerin yakıştığını öğrenebilir ve size en çok yakışan gelinlik modellerini tespit edebilirsiniz.

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gelinleri bu haber size... seçmenin püf noktaları!
Yaz gelinleri bu haber size...Gelinlik seçmenin püf noktaları!

Satış danışmanlarının fikirlerine önem verin

denediğiniz yerdeki satış danışmanları bu konularda tecrübeli oldukları için gelinlik modeli seçiminde onların fikirlerine kulak verebilirsiniz.

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gelinleri bu haber size... seçmenin püf noktaları!
Yaz gelinleri bu haber size...Gelinlik seçmenin püf noktaları!

Gelinlik seçmeye çok kalabalık gitmeyin

seçmeye giderken çok kalabalık bir grupla gitmek yerine fikirlerine güvendiğiniz birkaç kişi ile birlikte giderek model seçiminde kafa karışıklığının önüne geçebilirsiniz.

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gelinleri bu haber size... seçmenin püf noktaları!
Yaz gelinleri bu haber size...Gelinlik seçmenin püf noktaları!

Gelinlik alışverişine erkenden başlayın

almak için en az 6 ay önceden araştırmalara başlamalısınız. Aradığınız gelinliği hazır olarak bulamadığınız durumlarda diktirme seçeneği için 6 aylık bir zaman gerekebilir.

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