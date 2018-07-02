Yaz gelinleri bu haber size...Gelinlik seçmenin püf noktaları!

Hayatınızdaki en özel güne hazırlanırken size kendinizi en güzel hissettirecek olan gelinlik modelini seçmelisiniz. Kendi stilinizi göz önüne alarak seçim yapabileceğiniz gibi vücut tipinize göre de gelinlik seçiminizde doğru kararlar verebilirsiniz. İşte hayalinizdeki gelinliği seçmek için ipuçları...