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Yeni yılda ışıltılı cildin formülü bakın neler!

Giriş Tarihi: 03.12.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 11:31
Yeni yılda ışıltılı cildin formülü bakın neler!

CİLT TİPİNİZE UYGUN ÜRÜNLERİ KULLANIN

Özellikle karma ve yağlı cilt tipine sahip kişiler, normal ve kuru cilt tiplerine uygun nemlendirici ve makyaj ürünlerini kullandıklarında, öncelikle kapalı ve açık komedonlar şeklinde başlayıp sonraki aşamada sivilcelere dönüşen can sıkıcı sonuçlarla karşılaşabilmektedir. Kuru ciltlere yönelik kozmetik ürünler cildin nem dengesini sağlayabilmek adına yağ içinde su emülsiyonları şeklinde hazırlanmaktadır. Karma ve yağlı cilde sahip kişiler daha çok su bazlı nemlendirici ve makyaj ürünlerini tercih etmelidir.

Yeni yılda ışıltılı cildin formülü bakın neler!

CİLDİN NEM DENGESİNE DİKKAT EDİN

Pürüzsüz bir görünüm için cildin nem dengesine çok dikkat edilmelidir. Cildi aşırı kurutan temizleyiciler aşırı sebum salınımına yol açarak yine akneyi tetikleyebilmektedir. Ayrıca Hindistan cevizi, kakao yağı, lanolin gibi en bilinen komedojenik ajanları içeren ürünlerden kaçınmak özellikle karma ve yağlı cilde sahip kişilerin özellikle dikkat etmesi gereken noktalardan biridir. Kişinin cilt tipine uygun, gerekli testlerden geçirilmiş güvenilir dermokozmetik ürünlerin uzman bir dermatolog yardımıyla seçmesi faydalı olacaktır.

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Yeni yılda ışıltılı cildin formülü bakın neler!

SAĞLIKLI BESLENİN VE BOL SU TÜKETİN

Cilt sağlığının korunması için yeterli miktarda su tüketmek çok önemlidir. Vücudun susuz kalması ilk olarak ciltte etkisini gösterip, kuruluk ve matlaşmaya neden olacaktır. Taze mevsim sebze ve meyvelerinin tercih edilmesi de cildi içeriden besleyecektir.

Yeni yılda ışıltılı cildin formülü bakın neler!

DOĞRU UYGULAMAYLA CANLI VE PÜRÜZSÜZ BİR CİLDE SAHİP OLUN

Güneş lekeleri, akne izleri, yaşlılık belirtileri ve daha pek çok cilt problemi, konusunda uzman dermatologlar tarafından doğru yöntemlerle pratik bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Cildi yenilemek, daha canlı, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak için yapılabilecek uygulamalar şu şekilde sıralanabilir.

FRAKSİYONEL LAZER

Ciltte oluşturduğu ısı sütuncukları sayesinde kolajen ve elastin yapımını artırıp cildin üst tabakasını belirgin bir soyulmaya yol açmadan yenileyebilmektedir. 3'er haftalık aralıklarla 4-6 seans uygulandığında çok daha belirgin etki görülebilmektedir. Bu yöntem ciltteki ince çizgilerin de silinmesine yardımcı olmaktadır.

Yeni yılda ışıltılı cildin formülü bakın neler!

PRP

Kişinin kendi kanında bulunan trombosit denilen kök hücrelerin yardımıyla gerçekleştirilen bu tedaviyle daha canlı bir cilde kavuşabilmek mümkün olmaktadır. Kök hücrelerle gerçekleştirilen bu tedavi, hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar dahil birçok kişide son derece güvenle uygulanabilmektedir. 2 veya 3'er haftalık aralıklarla 4 seans önerilmektedir.

Yeni yılda ışıltılı cildin formülü bakın neler!

IŞIK DOLGUSU

Topikal olarak uygulanan birçok kremin maalesef esas kolajen yapımının uyarımı için gerekli dermis denilen cilt tabakasına ulaşması oldukça zor olmaktadır. Mezoterapi tekniğiyle orta cilt tabakasına hapsettiğimiz hyaluronik asit, A, C, E vitamini gibi antioksidan vitaminler ve bazı aminoasitler sayesinde ışıl ışıl, neme doymuş ve sağlıklı bir cilt elde edebilmek mümkün olmaktadır. 3'er haftalık aralıklarla 3 seans önerilmektedir.

Yeni yılda ışıltılı cildin formülü bakın neler!

TEDAVİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Akne ve sivilce izi tedavisine başlamanın en ideal mevsimi kış aylarıdır. Sivilce izlerinin tedavisinde kullanılan yöntemler; fraksiyonel lazer, e-dermastamp, PRP, dolgu olarak gruplandırılabilmektedir. Oluşmuş derin sivilce izleri;

- Ice-pick,

- Rolling,

- Boxcar skar şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Bunlardan tedavisi en zor olanı "ice-pick" denilen ağzı dar fakat derin sivilce izleridir. Boxcar ve rolling skarları subsizyon denilen yöntemle tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemde deri altına iğnelerle çukur izlere katkıda bulunan fibröz lifleri de ortadan kaldırmaya yönelik olarak hyalüronik asit enjekte edilmektedir.

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