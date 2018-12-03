Yeni yılda ışıltılı cildin formülü bakın neler!

DOĞRU UYGULAMAYLA CANLI VE PÜRÜZSÜZ BİR CİLDE SAHİP OLUN

Güneş lekeleri, akne izleri, yaşlılık belirtileri ve daha pek çok cilt problemi, konusunda uzman dermatologlar tarafından doğru yöntemlerle pratik bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Cildi yenilemek, daha canlı, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak için yapılabilecek uygulamalar şu şekilde sıralanabilir.

FRAKSİYONEL LAZER

Ciltte oluşturduğu ısı sütuncukları sayesinde kolajen ve elastin yapımını artırıp cildin üst tabakasını belirgin bir soyulmaya yol açmadan yenileyebilmektedir. 3'er haftalık aralıklarla 4-6 seans uygulandığında çok daha belirgin etki görülebilmektedir. Bu yöntem ciltteki ince çizgilerin de silinmesine yardımcı olmaktadır.