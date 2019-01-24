Yıldızların korkunç olduğu kadar iğrenç güzellik sırları!

Bugüne kadar güzellik uğruna birçok sıradışı yöntem deneyen Gwyneth Patrow, en sonunda dudakları dolgunlaşsın diye arı saldırısına da razı oldu! Paltrow dudaklarının daha dolgun ve kırışıksız görünmesi için arı iğnesinden medet umdu. New York Times'ın haberine göre 43 yaşındaki yıldız, dudaklarını doktor kontrolünde arılara sokturdu.

Bu acılı güzellik saldırısı sonucunda basının sorularını yanıtlayan Paltrow "Açıkçası deney faresi gibiyim. Ne yenilik varsa denemek istiyorum. Her türlü yönteme açığım. En son arılar tarafından sokuldum. Bu bin yıllık bir terapi ve adı da apiterapi" diye konuştu.