Zayıf gösteren giyim hileleri

Doğru stil ve kombinlerle kilolarınızı gizleyebilir hatta olduğunuzdan daha zayıf görünebilirsiniz. Uzun inci kolyeler boyun gölgenizin uzun görünmesini sağlar. Şimdilerde de moda olan inci kolyeleri kullanarak hem omuzlarınızı geniş göstermiş ve hem de şık bir kombin yaratmış olursunuz. Siyah ve diğer koyu renkler hatlarınızın belli olmamasını sağlar. Eğer renkli giyinmeyi seviyorsanız aksesuarlarla dengeleyebilirsiniz Basenlerinizin genişliğini gizlemek için maksi boy etekler tercih etmelisiniz. Kısa etek giymeyi seviyorsanız uzun çizmeler de kombin ederek hatlarınızı gizleyebilirsiniz Blazer ceketler basenlerinizin belinizin kalınlığı gizlemek isteyen kadınların bir numaralı tercihleri arasında yer almalıdır. Kıyafetinizi her zaman şapka, renkli çorap veya gözlükle tamamlamalısınız.