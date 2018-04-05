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Zayıf gösteren giyim hileleri

Giriş Tarihi: 05.04.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 16:10
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Zayıf gösteren giyim hileleri
Zayıf gösteren giyim hileleri

Doğru stil ve kombinlerle kilolarınızı gizleyebilir hatta olduğunuzdan daha zayıf görünebilirsiniz.

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Zayıf gösteren giyim hileleri
Zayıf gösteren giyim hileleri

Uzun inci kolyeler boyun gölgenizin uzun görünmesini sağlar. Şimdilerde de moda olan inci kolyeleri kullanarak hem omuzlarınızı geniş göstermiş ve hem de şık bir kombin yaratmış olursunuz.

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Zayıf gösteren giyim hileleri
Zayıf gösteren giyim hileleri

Siyah ve diğer koyu renkler hatlarınızın belli olmamasını sağlar. Eğer renkli giyinmeyi seviyorsanız aksesuarlarla dengeleyebilirsiniz

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Zayıf gösteren giyim hileleri
Zayıf gösteren giyim hileleri

Basenlerinizin genişliğini gizlemek için maksi boy etekler tercih etmelisiniz. Kısa etek giymeyi seviyorsanız uzun çizmeler de kombin ederek hatlarınızı gizleyebilirsiniz

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Zayıf gösteren giyim hileleri
Zayıf gösteren giyim hileleri

Blazer ceketler basenlerinizin belinizin kalınlığı gizlemek isteyen kadınların bir numaralı tercihleri arasında yer almalıdır.

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Zayıf gösteren giyim hileleri
Zayıf gösteren giyim hileleri

Kıyafetinizi her zaman şapka, renkli çorap veya gözlükle tamamlamalısınız.

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