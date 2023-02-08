DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA VE İLLERDE SON DURUM
13:00 Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta.
12:06 Şanlıurfa'da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
10:53 AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre, an itibarıyla 7 bin 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır.
10:05 AA'nın aktardığı bilgiye göre dün açıklandığı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün deprem bölgesine geçiyor.
09:49 Hatay havalimanı pisti onarılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi.
09:38 AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.
09:33 Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1.250'ye yükseldi.
09:34 Kahramanmaraş'ta 53. saatte bir bebek daha canlı olarak enkazdan çıkarıldı.
09:29 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 400 çadırın ardından yeni çadır TIRları da bölgeye getirildi. Gün içerisinde bir çadır kenti daha oluşturulacak
09:12 Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Diğer yandan depremlerde yaralanan 3'ü çocuk 26 kişi nakledildikleri Çorum'da tedavi altına alındı.
07:30 Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen sağ çıkarıldı.