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Haberler Galeri DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 16:51

DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili açıklama

Deprem son dakika haberler: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve binlerce binanın yıkıldığı 10 ilde bu gece saat 01.00'den itibarıyla OHAL resmen başladı. Depremlerde güncel can kaybı sayısı 8 bin 574 olarak kaydedilirken 49 bin 133 kişinin yaralandığı resmi kaynaklarca doğrulandı. TSK 13 tabur askeri deprem bölgesine arama kurtarma ekibi olarak görevlendirdi. Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Hatay'da son durum ise görüntülendi. Yardımlar için yolların açık olma durumu merak edilirken Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanında Nurdağı-Bahçe gişeleri arasında yoğunluk var. Ayrıca kritik noktalara giriş yasak

DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili açıklama

Son dakika deprem haberleri; Hatay son durum, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan flaş gelişmeler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan güncel açıklamaya göre depremlerde 8 bin 574 kişi vefat etti. 49 bin 133 kişinin yaralandığı afet bölgesinde enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğu aktarıldı.

İLLERDE SON DURUM

Deprem bölgesinden gelen son dakika haberine göre yaralı nakilleri de hızla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Büyük yıkım yaşayan şehirlerimizden Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana gibi geniş coğrafyada son durum merak edilirken resmi kaynaklardan açıklamalar geldi.

DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili açıklama

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA VE İLLERDE SON DURUM

13:00 Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta.

12:06 Şanlıurfa'da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

10:53 AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre, an itibarıyla 7 bin 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır.

10:05 AA'nın aktardığı bilgiye göre dün açıklandığı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün deprem bölgesine geçiyor.

09:49 Hatay havalimanı pisti onarılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi.

09:38 AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.

09:33 Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1.250'ye yükseldi.

09:34 Kahramanmaraş'ta 53. saatte bir bebek daha canlı olarak enkazdan çıkarıldı.

09:29 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 400 çadırın ardından yeni çadır TIRları da bölgeye getirildi. Gün içerisinde bir çadır kenti daha oluşturulacak

09:12 Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Diğer yandan depremlerde yaralanan 3'ü çocuk 26 kişi nakledildikleri Çorum'da tedavi altına alındı.

07:30 Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen sağ çıkarıldı.

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DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili açıklama

DEPREM BÜYÜK BİR YIKIM YAPTI

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin görüntüleri oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili açıklama

SON DAKİKA | OHAL DEVREDE, 100 MİLYAR KAYNAK BÖLGEYE AKTARILIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili açıklama

HATAY SON DURUM

Şehrin neredeyse tamamının depremden etkilendiği Hatay'da birçok noktada arama kurtarma faliyeti gerektiren alan söz konusu. Evlerin kiminin dikey kiminin yatay şekilde çöktüğü gözlenirken Hatay'daki enkazlardan çıkarılan çok sayıda vatandaş en yakın il ya da hastanelere sevk edildi. Ulaşımın olmadığı noktalarda sorun giderilmeye çalışılırken bazı ilçe ve mahallelerde iş makinelerinin gidişinde zorluklar bulunuyor.

SON DAKİKA