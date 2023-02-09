Giriş Tarihi: 09.02.2023 07:28
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
08:00
Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! Hatay'da 21 bin personel çalışıyor! İşte deprem illerinde son durum
Deprem son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 103 bin 800 görevli fiilen görev yapıyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerde son durum yetkili makamlarca dakika dakika paylaşılıyor. Hatay'da da çok sayıda personel bölgeye sevk edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi. İşte 10 deprem ilinde son durum ve son dakika haberleri