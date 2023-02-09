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Haberler Galeri Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! Hatay'da 21 bin personel çalışıyor! İşte deprem illerinde son durum
Giriş Tarihi: 09.02.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 08:00

Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! Hatay'da 21 bin personel çalışıyor! İşte deprem illerinde son durum

Deprem son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 103 bin 800 görevli fiilen görev yapıyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerde son durum yetkili makamlarca dakika dakika paylaşılıyor. Hatay'da da çok sayıda personel bölgeye sevk edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi. İşte 10 deprem ilinde son durum ve son dakika haberleri

Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! Hatay’da 21 bin personel çalışıyor! İşte deprem illerinde son durum

Son dakika deprem haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kriz merkezinden yönettiği deprem çalışmalarını dün sabah saatleri itibarıyla bizzat depremin yaşandığı noktadan yönetmek ve incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti. Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok il ve noktada incelemelerde bulunan Erdoğan depremin bilançosu ve atılacak adımlara ilişkin sık sık açıklamalarda bulunurken Hatay, Malatya, Gaziantep gibi birçok depremzede ilimizdeki son durumu da bizzat açıkladı. Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri için 21 bin personeli görevlendirdiğini belirten Erdoğan yaraların hızla sarılacağını belirtti. İşte deprem yaşanan illerimizde son durum ve hem Başkan Erdoğan hem de Başkan yardımcısı Fuat Oktay'ın son dakika deprem açıklamaları

Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! Hatay’da 21 bin personel çalışıyor! İşte deprem illerinde son durum

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ, KRİTİK NOKTALARI İNCELEDİ

Başkan Erdoğan dün deprem bölgesinde indiği andan itibaren birçok depremzede ile görüştü, Depremin etkilediği ve çalışmaların yoğunlaştığı çok sayıda noktada incelemede bulundu. İlk olarak atılacak 3 hızlı adımdan, 10 bin TL acil ihtiyaç desteğinden, konut edindirme çalışmalarının hızla başlayacağından ve çadırda kalmak istemeyenler için Türkiye'nin birçok ilinde ücretsiz otel konaklama imkanı sağlandığından söz etti

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Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! Hatay’da 21 bin personel çalışıyor! İşte deprem illerinde son durum

Son dakika deprem haberleri: Depremin vurduğu illerimizde ölü sayısı 12 bin 39 iken yaralılarımız ise 62 bin 914 olarak kayda geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 103 bin 800 görevlinin fiilen görev yaptığını bildirdi. Hatay'da da son duruma ilişkin açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyururken buraya 21 binin üzerinde personel gönderildiğini belirtti. Depremzede bebekler Ankara'ya sevk edilirken Türkiye'nin birçok ilinde bulunan tam donanımlı şehir hastanalerine çok sayıda depremzede sevk edildi.

Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! Hatay’da 21 bin personel çalışıyor! İşte deprem illerinde son durum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! Hatay’da 21 bin personel çalışıyor! İşte deprem illerinde son durum

Artçı deprem sayılarının bugün itibarıyla 790 olduğunu belirten Oktay, bunlardan 3'ünün 6 büyüklüğünde, 24'ünün de 5 ve üzeri büyüklükte kaydedildiğini bildirdi.

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