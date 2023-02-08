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Haberler Galeri Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika
Giriş Tarihi: 08.02.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 07:23

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika

Son dakika haberler: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve binlerce binanın yıkıldığı 10 ilde bu gece saat 01.00'den itibarıyla OHAL resmen başladı. Depremlerde güncel can kaybı sayısı 5 bin 894 olarak kaydedilirken 34 bin 810 kişinin yaralandığı resmi kaynaklarca doğrulandı. TSK 13 tabur askeri deprem bölgesine arama kurtarma ekibi olarak görevlendirdi. Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Hatay'da son durum ise görüntülendi. Yardımlar için yolların açık olma durumu merak edilirken Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe gişeleri arasında yoğunluk var. Ayrıca kritik noktalara giriş yasak

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika

Son dakika deprem haberleri; Hatay son durum, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş'tan flaş gelişmeler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan güncel açıklamaya göre depremlerde 5 bin 894 kişi vefat etti. 34 bin 810 kişinin yaralandığı afet bölgesinde enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğu aktarıldı.

İLLERDE SON DURUM

Büyük yıkım yaşayan şehirlerimizden Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana gibi geniş coğrafyada son durum merak edilirken resmi kaynaklardan açıklamalar geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika

DEPREM BÜYÜK BİR YIKIM YAPTI

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin görüntüleri oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

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Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika

SON DAKİKA | OHAL DEVREDE, 100 MİLYAR KAYNAK BÖLGEYE AKTARILIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika

HATAY SON DURUM

Şehrin neredeyse tamamının depremden etkilendiği Hatay'da birçok noktada arama kurtarma faliyeti gerektiren alan söz konusu. Evlerin kiminin dikey kiminin yatay şekilde çöktüğü gözlenirken Hatay'daki enkazlardan çıkarılan çok sayıda vatandaş en yakın il ya da hastanelere sevk edildi. Ulaşımın olmadığı noktalarda sorun giderilmeye çalışılırken bazı ilçe ve mahallelerde iş makinelerinin gidişinde zorluklar bulunuyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika

ADIYAMAN SON DURUM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeler için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adıyaman'dan aldığı hastalarla Ankara'ya döndü.

SON DAKİKA