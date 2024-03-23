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Haberler Keşfet 1 yıl içerisinde 2 defa Ramazan yaşanacak! En son 1997 yılında gerçekleşmişti… İşte o tarih
Giriş Tarihi: 23.03.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 10:43

1 yıl içerisinde 2 defa Ramazan yaşanacak! En son 1997 yılında gerçekleşmişti… İşte o tarih

Bu sene Ramazan-ı Şerif 11 Mart Pazartesi günü başladı ve 9 Nisan'da sona erecek. 10 Nisan'da tüm İslam ailemi için Ramazan Bayramı kutlanacak. Her yıl Ramazan ayı 11 gün geriye gidiyor. Geçtiğimiz sene 23 Mart tarihinde başlayan on bir ayın sultanı bu sene 11 Mart'ta önümüzdeki seneyse 1 Mart tarihinde idrak edilecek. Fakat 2030 yılında olağanüstü bir durum gerçekleşecek. Aynı yıl içinde iki defa Ramazan ayı yaşanacak. Peki bu nasıl olacak? İşte o tarih…

1 yıl içerisinde 2 defa Ramazan yaşanacak! En son 1997 yılında gerçekleşmişti… İşte o tarih

2030 yılında bir yıl içinde iki kere Ramazan yaşanacak. 11 ayın sultanı her sene 11 gün geriye gittiği için 2030 yılında ilk Ramazan ayı 5 Ocak'a ikincisi ise 26 Aralık'a denk gelecek. Suudi astronom Dr. Halid ez-Zakak, 2030 yılında Ramazan ayının iki kez geldiğini ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların 2030'da iki kez ramazan orucu tutacağını bildirdi.

1 yıl içerisinde 2 defa Ramazan yaşanacak! En son 1997 yılında gerçekleşmişti… İşte o tarih

Dr. Zakak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2030'da bir yılda iki ramazan orucu tutacağız ve bu Hicri değil miladi yılda oluyor. Bu durum 1965 ve 1997'de olduğu gibi 33 yılda bir tekrarlanıyor. 2030'da olacak ve 2063'te tekrar edecek" dedi.

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1 yıl içerisinde 2 defa Ramazan yaşanacak! En son 1997 yılında gerçekleşmişti… İşte o tarih

Videoda ayrıca, "Hicri 1451'de ramazan ayı 5 Ocak 2030'da, Hicri 1452 yılında ise 26 Aralık 2030'da başlayacak. Yani 2030 yılında 30 günü 1451 yılına, 6 günü ise 1452 yılına ait olmak üzere 36 gün oruç tutacağız" ifadelerini kullandı.

1 yıl içerisinde 2 defa Ramazan yaşanacak! En son 1997 yılında gerçekleşmişti… İşte o tarih

BİR YILDA İKİ RAMAZAN!

2030 yılında Ramazan ayının ilk günü 5 Ocak tarihine denk geliyor. İkincisi ise 26 Aralık'ta başlayacak. İslam dünyası 2030 yılında tarihi bir olaya şahit olacak. Müslümanlar aynı yılda, iki kez oruç tutacaklar.

1 yıl içerisinde 2 defa Ramazan yaşanacak! En son 1997 yılında gerçekleşmişti… İşte o tarih

TAKVİMDEKİ 11 GÜNLÜK GERİYE GİDİŞ!

Takvimdeki 11 günlük geriye gidiş! Ay takvimine göre, her sene Ramazan ayı 11 gün geriye gitmekte. Bu yılın Ramazan ayı 11 Mart'ta başlamıştı ve gelecek sene 1 Mart'ta başlayacak. Bu durum, Ramazan ayının her yıl 11 gün geriye kaydığını gösteriyor. Yaşanan bu zaman yolculuğu, ilginç bir noktaya varacak gibi görünüyor.

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