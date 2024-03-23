1 yıl içerisinde 2 defa Ramazan yaşanacak! En son 1997 yılında gerçekleşmişti… İşte o tarih

Dr. Zakak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2030'da bir yılda iki ramazan orucu tutacağız ve bu Hicri değil miladi yılda oluyor. Bu durum 1965 ve 1997'de olduğu gibi 33 yılda bir tekrarlanıyor. 2030'da olacak ve 2063'te tekrar edecek" dedi.



