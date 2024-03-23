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1 yıl içerisinde 2 defa Ramazan yaşanacak! En son 1997 yılında gerçekleşmişti… İşte o tarih
Giriş Tarihi: 23.03.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
10:43
1 yıl içerisinde 2 defa Ramazan yaşanacak! En son 1997 yılında gerçekleşmişti… İşte o tarih
Bu sene Ramazan-ı Şerif 11 Mart Pazartesi günü başladı ve 9 Nisan'da sona erecek. 10 Nisan'da tüm İslam ailemi için Ramazan Bayramı kutlanacak. Her yıl Ramazan ayı 11 gün geriye gidiyor. Geçtiğimiz sene 23 Mart tarihinde başlayan on bir ayın sultanı bu sene 11 Mart'ta önümüzdeki seneyse 1 Mart tarihinde idrak edilecek. Fakat 2030 yılında olağanüstü bir durum gerçekleşecek. Aynı yıl içinde iki defa Ramazan ayı yaşanacak. Peki bu nasıl olacak? İşte o tarih…