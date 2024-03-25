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2023 yılında en sevilen isim belli oldu! İlk kez bir isim 'Zeynep' ismini geride bırakıp zirveye oturdu
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
13:42
2023 yılında en sevilen isim belli oldu! İlk kez bir isim 'Zeynep' ismini geride bırakıp zirveye oturdu
TÜİK verilerine göre, 2023 yılında en çok tercih edilen isimler belli oldu! Bu yılki verilere göre, neredeyse her yıl en çok tercih edilen kız bebek ismi olan 'Zeynep' isminin yerini başka bir isim aldı. Erkek bebeklerde ise zirveyi yine 2022 yılındaki gibi Alparslan ismi aldı. İşte son verilere göre, en sevilen kız bebek ve erkek bebek isimleri...