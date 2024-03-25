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Haberler Keşfet 2023 yılında en sevilen isim belli oldu! İlk kez bir isim 'Zeynep' ismini geride bırakıp zirveye oturdu
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:42

2023 yılında en sevilen isim belli oldu! İlk kez bir isim 'Zeynep' ismini geride bırakıp zirveye oturdu

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında en çok tercih edilen isimler belli oldu! Bu yılki verilere göre, neredeyse her yıl en çok tercih edilen kız bebek ismi olan 'Zeynep' isminin yerini başka bir isim aldı. Erkek bebeklerde ise zirveyi yine 2022 yılındaki gibi Alparslan ismi aldı. İşte son verilere göre, en sevilen kız bebek ve erkek bebek isimleri...

2023 yılında en sevilen isim belli oldu! İlk kez bir isim ’Zeynep’ ismini geride bırakıp zirveye oturdu

15. sırada: Azra

2023 yılında en sevilen isim belli oldu! İlk kez bir isim ’Zeynep’ ismini geride bırakıp zirveye oturdu

14. sıra: Eylül

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2023 yılında en sevilen isim belli oldu! İlk kez bir isim ’Zeynep’ ismini geride bırakıp zirveye oturdu

13. sıra: Eslem

2023 yılında en sevilen isim belli oldu! İlk kez bir isim ’Zeynep’ ismini geride bırakıp zirveye oturdu

12. Sıra: Meryem

2023 yılında en sevilen isim belli oldu! İlk kez bir isim ’Zeynep’ ismini geride bırakıp zirveye oturdu

11. Sıra: Masal

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