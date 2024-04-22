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Haberler Keşfet 23 Nisan hastaneler açık mı, tatil mi? 23 Nisan Salı hastaneler, sağlık ocağı, poliklinikler ve eczaneler açık mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 08:25

23 Nisan hastaneler açık mı, tatil mi? 23 Nisan Salı hastaneler, sağlık ocağı, poliklinikler ve eczaneler açık mı?

23 Nisan hastaneler açık mı 2024 yılı için sorgulanıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının resmi tatil olması sebebiyle bazı kurum ve kuruşlarda çalışma saatleri takip ediliyor. Sağlık sorunları nedeniyle randevu almak isteyenler çalışma saatlerine odaklandı. Hastane ve eczane için araştırmalar ayrı ayrı yapılıyor. Peki; 23 Nisan hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar...

23 Nisan hastaneler açık mı, tatil mi? 23 Nisan Salı hastaneler, sağlık ocağı, poliklinikler ve eczaneler açık mı?

23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Milli bayramlar arasında yer alan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli çalışma alanlarında saatler kontrol ediliyor. Polikliniklerden randevu almak isteyenler de Sağlık Bakanlığı'na sorularını yöneltiyor. Peki, 23 Nisan Salı günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? İşte, detaylar…

23 Nisan hastaneler açık mı, tatil mi? 23 Nisan Salı hastaneler, sağlık ocağı, poliklinikler ve eczaneler açık mı?

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan resmi tatil olarak değerlendirilmiyor. Bu sebeple iş yerlerinin normal çalışma düzenine devam etmesi bekleniyor.

Peki, yarın hastaneler açık mı, saat kaça kadar açık?

İşte, hastanelerin çalışma saatleri…

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23 Nisan hastaneler açık mı, tatil mi? 23 Nisan Salı hastaneler, sağlık ocağı, poliklinikler ve eczaneler açık mı?

23 NİSAN HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerde poliklinikler 23 Nisan Salı günü hizmet vermeyecek.

Ancak acil servisler 7/24 hazır bulunacak.

23 Nisan hastaneler açık mı, tatil mi? 23 Nisan Salı hastaneler, sağlık ocağı, poliklinikler ve eczaneler açık mı?

23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatilde eczaneler için de nöbetçi sistemin uygulanması bekleniyor. Nöbetçi eczaneler Sağlık Bakanlığı e-devlet sisteminden sorgulanabiliyor.

23 Nisan hastaneler açık mı, tatil mi? 23 Nisan Salı hastaneler, sağlık ocağı, poliklinikler ve eczaneler açık mı?
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