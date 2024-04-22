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23 Nisan hastaneler açık mı, tatil mi? 23 Nisan Salı hastaneler, sağlık ocağı, poliklinikler ve eczaneler açık mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
08:25
23 Nisan hastaneler açık mı 2024 yılı için sorgulanıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının resmi tatil olması sebebiyle bazı kurum ve kuruşlarda çalışma saatleri takip ediliyor. Sağlık sorunları nedeniyle randevu almak isteyenler çalışma saatlerine odaklandı. Hastane ve eczane için araştırmalar ayrı ayrı yapılıyor. Peki; 23 Nisan hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar...