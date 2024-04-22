23 Nisan hastaneler açık mı, tatil mi? 23 Nisan Salı hastaneler, sağlık ocağı, poliklinikler ve eczaneler açık mı?

23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Milli bayramlar arasında yer alan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli çalışma alanlarında saatler kontrol ediliyor. Polikliniklerden randevu almak isteyenler de Sağlık Bakanlığı'na sorularını yöneltiyor. Peki, 23 Nisan Salı günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? İşte, detaylar…