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Haberler Keşfet 29 kişinin öldüğü Masquerade'de sinema detayı! Apartmanın yöneticisi konuştu!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 14:36

29 kişinin öldüğü Masquerade'de sinema detayı! Apartmanın yöneticisi konuştu!

Türkiye'yi yasa boğan olay dün İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Gayrettepe'de tadilat yapılan Masquerade isimli gece kulübünde yangın çıktı. Masquerade'deki yangında 29 kişi hayata gözlerini kapadı. Facianın yaşandığı apartmanın yöneticisi ise çarpıcı açıklamalar yaptı. Gece kulübü olarak kullanılan katın sinema salonu olarak yapıldığını anlattı. Yangınla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı...

İHA
29 kişinin öldüğü Masquerade’de sinema detayı! Apartmanın yöneticisi konuştu!

Masquerade adlı ünlü gece kulübünde çıkan yangın faciasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin 9 kişi gözaltına alınmıştı.

29 kişinin öldüğü Masquerade’de sinema detayı! Apartmanın yöneticisi konuştu!

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şeker ise faciayla ilgili açıklamalar yaptı.

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29 kişinin öldüğü Masquerade’de sinema detayı! Apartmanın yöneticisi konuştu!

Şeker, yangın sırasında evde olmadığını belirterek; gürültü konusunda şikayette bulunduklarını ancak çözüm alamadıklarını vurguladı.

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29 kişinin öldüğü Masquerade’de sinema detayı! Apartmanın yöneticisi konuştu!

"ŞİKAYET ETTİK, ÇÖZÜM ALAMADIK"
Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi olan ve 3. katta oturan Şule Şeker, "İçeride oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan bir yangın. Ses nedeniyle izole edilmiş bir yerdi, herhalde bir patlama olması lazım, onun sonucunda oldu. Çıkışa çok yakın olması içeridekilerin de dumandan boğulduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir duman altında kalmışlar. Biz yapıldığı günden beri istemiyoruz, şikayette bulunduk.

29 kişinin öldüğü Masquerade’de sinema detayı! Apartmanın yöneticisi konuştu!

Eskiden ilk açıldığında tv stüdyosu olarak kullanılıyordu o zaman bir sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor.

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