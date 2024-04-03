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29 kişinin öldüğü Masquerade'de sinema detayı! Apartmanın yöneticisi konuştu!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
14:36
29 kişinin öldüğü Masquerade'de sinema detayı! Apartmanın yöneticisi konuştu!
Türkiye'yi yasa boğan olay dün İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Gayrettepe'de tadilat yapılan Masquerade isimli gece kulübünde yangın çıktı. Masquerade'deki yangında 29 kişi hayata gözlerini kapadı. Facianın yaşandığı apartmanın yöneticisi ise çarpıcı açıklamalar yaptı. Gece kulübü olarak kullanılan katın sinema salonu olarak yapıldığını anlattı. Yangınla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı...