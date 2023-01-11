Haberler Keşfet 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge nedir, memurlar ne kadar ek ödeme alacak?

Giriş Tarihi: 11.01.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 12:17

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge nedir, memurlar ne kadar ek ödeme alacak?

3600 ek gösterge hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 2023 Ocak-Haziran dönemi için emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Akabinde ek gösterge düzenlemesi ile maaşa yansıyacak ikramiye farkı tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl yasalaşan düzenleme bu yıl yürürlüğe girecek. Bu noktada 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları yanıt aramaya başladı. İkramiye tutarlarının katsayı ve hizmet yılına göre değişeceği biliniyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman ödenecek, emekli memur maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte, detaylar…