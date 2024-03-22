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Haberler Keşfet 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:07

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

Kamu çalışanlarının maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük bir yere sahip olan 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrasında 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenlemenin Torba Yasa'da yer alması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

3600 Ek gösterge, Torba Yasa maddeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme üzerinde Bakan Işıkhan'ın ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da açıklamalarda bulundu. Konu hakkında tüm gelişmeleri yakından takip eden kamu çalışanları için 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi;

"Geçtiğimiz yıl yaptığımız 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle ek göstergelerini yeniden belirlenmesini sağlamıştık. 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. Bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Çalışma Meclisimizin çalışma hayatının gelecek yüzyılı temalı 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın 3600 Ek Gösterge düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: "Çalışma Meclisimizin çalışma hayatının gelecek yüzyılı temalı 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın seçim sonrasında TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

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