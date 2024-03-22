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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
09:07
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?
Kamu çalışanlarının maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük bir yere sahip olan 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrasında 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenlemenin Torba Yasa'da yer alması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar