67 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Görünüşüyle sosyal medyada olay oldu: Bu 3 şey beni 30 yaş gençleştirdi

Düzenli egzersiz, kalbin güçlü kalmasına yardımcı olabilir ve diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı gibi sorunların riskini azaltabilir. Ayrıca bizi sağlıklı bir kiloda kalmannıza destek olabilir ve vücudunuzdaki yağ miktarını azaltabilir.