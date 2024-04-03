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Haberler Keşfet 67 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Görünüşüyle sosyal medyada olay oldu: Bu 3 şey beni 30 yaş gençleştirdi
Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 11:30

67 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Görünüşüyle sosyal medyada olay oldu: Bu 3 şey beni 30 yaş gençleştirdi

Yaşlandıkça formda kalmak daha da zor olabilir. Çünkü bu süreçte sadece metabolizmamız yavaşlamakla kalmaz, aynı zamanda daha az enerjiye sahip olduğunuzu da fark edebilirsiniz. Bu da egzersizi daha da zorlaştırır.

67 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Görünüşüyle sosyal medyada olay oldu: Bu 3 şey beni 30 yaş gençleştirdi

Yaşlanmayla birlikte gelen yaralanmalar, ağrılar ve sızılar da egzersiz yapma girişimlerini engelleyebilir. Ancak elimizden geldiğince fiziksel aktivite yapmak yine de önemlidir.

67 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Görünüşüyle sosyal medyada olay oldu: Bu 3 şey beni 30 yaş gençleştirdi

Düzenli egzersiz, kalbin güçlü kalmasına yardımcı olabilir ve diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı gibi sorunların riskini azaltabilir. Ayrıca bizi sağlıklı bir kiloda kalmannıza destek olabilir ve vücudunuzdaki yağ miktarını azaltabilir.

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67 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Görünüşüyle sosyal medyada olay oldu: Bu 3 şey beni 30 yaş gençleştirdi

Yaşının antrenmanlarına engel olmasına izin vermeyen bir fitness uzmanı da sektörde 40 yıldır çalışan profesyonel bir fitness koçu olan Denise Austin yaptıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

67 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Görünüşüyle sosyal medyada olay oldu: Bu 3 şey beni 30 yaş gençleştirdi

67 yaşındaki egzersiz uzmanı, formda kalmak için en iyi rutinleri, çoğu yaşına inanamayan hayranlarıyla paylaşıyor.

67 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Görünüşüyle sosyal medyada olay oldu: Bu 3 şey beni 30 yaş gençleştirdi

Sosyal medya platformunda paylaşılan bir videoda, hepimizin kilo vermek için yapabileceği üç "kolay" yağ yakma hareketini ortaya çıkardı.

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