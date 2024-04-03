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67 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Görünüşüyle sosyal medyada olay oldu: Bu 3 şey beni 30 yaş gençleştirdi
Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
11:30
67 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Görünüşüyle sosyal medyada olay oldu: Bu 3 şey beni 30 yaş gençleştirdi
Yaşlandıkça formda kalmak daha da zor olabilir. Çünkü bu süreçte sadece metabolizmamız yavaşlamakla kalmaz, aynı zamanda daha az enerjiye sahip olduğunuzu da fark edebilirsiniz. Bu da egzersizi daha da zorlaştırır.