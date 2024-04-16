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8 yıl boyunca beyninde sinsice uzamış! Cerrahlar görünce şoke oldu: "Kafatasından tam 3 metre uzunluğunda..."
Giriş Tarihi: 16.04.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
15:05
8 yıl boyunca beyninde sinsice uzamış! Cerrahlar görünce şoke oldu: "Kafatasından tam 3 metre uzunluğunda..."
Bişkek'teki Jal Hastanesi'nde beklenmeyen bir vaka yaşandı. İsmi T.A. olarak açıklanan bir kız çocuğunun beyin taramasında görülen kitle sebebiyle acilen operasyona alındı. Fakat asıl doktorlar kitle olarak hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. İşte ayrıntılar…