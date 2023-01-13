90 bin taşerona kadro son dakika haberleri: Teknik çalışma! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

Taşeron haberleri sözleşmelilerin Meclis'e gelmesi arından gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların ardından detaylar Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor. 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri takip ediliyor. Teknik çalışmaların başladığını belirten Bakan Vedat Bilgin'in açıklaması ardından taşeron işçi kadrosu da araştırmalara başladı. Peki, 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek? İşte, 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri 2023…