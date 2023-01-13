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Haberler Keşfet 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri: Teknik çalışma! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 00:05

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri: Teknik çalışma! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

Taşeron haberleri sözleşmelilerin Meclis'e gelmesi arından gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların ardından detaylar Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor. 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri takip ediliyor. Teknik çalışmaların başladığını belirten Bakan Vedat Bilgin'in açıklaması ardından taşeron işçi kadrosu da araştırmalara başladı. Peki, 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek? İşte, 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri 2023…

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri: Teknik çalışma! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, hangi tarihte Meclis'te olacak soruları sözleşmelilerin ardından yanıt arıyor. Yeni yılla birlikte çözüme kavuşacak taşeron işçi kadrosu araştırmalara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sorunu da çalışma takvimlerine aldıklarını belirtmişti. Peki, 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte, 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri: Teknik çalışma! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin yeni yılda çözüme kavuşması bekleniyor.

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90 bin taşerona kadro son dakika haberleri: Teknik çalışma! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri: Teknik çalışma! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri: Teknik çalışma! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman gelecek?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

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