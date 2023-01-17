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Haberler Keşfet A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın izle linki ve frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 17.01.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 19:39

A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın izle linki ve frekans bilgileri

A Spor canlı yayın frekans bilgileri Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının başlamasıyla sporseverlerce öğrenilmek istenerek "A Spor canlı izle" şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte A Spor canlı yayın izle linki ve frekans bilgileri.

A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın izle linki ve frekans bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) canlı yayın kanalı olan A Spor'un canlı yayın ve frekans bilgileri futbolseverler tarafından merak edilerek "A Spor canlı izle" şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

A SPOR CANLI İZLE

A Spor canlı yayın izle bağlantısı ve frekans detayları şöyle;

A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın izle linki ve frekans bilgileri

A SPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Frekans bilgileriyle A Spor canlı yayın bilgilerine erişebilirsiniz.

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

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A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın izle linki ve frekans bilgileri

A SPOR CANLI YAYIN İZLE

Aşağıdaki canlı yayın oynatıcıya tıklayarak A Spor canlı yayınına bağlanabilirsiniz.

A Spor CANLI YAYIN

A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın izle linki ve frekans bilgileri

A SPOR RADYO FREKANSLARI

  • Adana Merkez Alihocalı Köyü 92.3
  • Ankara Merkez Dikmen 1 96.4
  • Antalya Alanya Bektaş Tepe 91.7
  • Antalya Merkez Mazı Dağı 1 105.3
  • Aydın Kuşadası Kese Dağı 100.3
  • Balıkesir Merkez İkinci Sakarya Mahallesi 90.3
  • Bursa Merkez Gündoğdu 1 92.9
A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın izle linki ve frekans bilgileri
  • Çanakkale Merkez Radartepe 1 97.8
  • Denizli Merkez Çöplük Tepe 95.5
  • Diyarbakır Merkez Talaytepe 94
  • Edirne Merkez Buçuk Tepe 90.3
  • Erzurum Merkez Gaziler Tepesi Dağ Mahallesi 2 100.2
  • Eskişehir Merkez Kozkayı Köyü 2 91.3
  • Gaziantep Merkez Kayak Mevkii 1 89.5
  • Gümüşhane Merkez Kuşakkaya 103
  • İstanbul Üsküdar Çamlıca 2 93.0
  • İzmir Bergama Tiyetli Köyü 87.8
  • İzmir Çeşme Çakabey Mevkii 92.9
  • İzmir Merkez Yamanlar Karatepe 100.2
  • Kayseri Merkez Mimarsinan 1 92.3
  • Kocaeli Merkez İfraziye Köyü 92.9
  • Konya Merkez Akyokuş 107.7
  • Malatya Merkez Yıldız Tepe 2 98
  • Mersin Merkez Kocahamzalı 2 92.7
  • Muğla Bodrum Göktepe Mevki 102.1
  • Muğla Marmaris Marina Üstü 100.2
  • Muğla Merkez Karadağ 102.9
  • Osmaniye Merkez Antentepe 98.6
  • Samsun Merkez Bakacak Tepe 104.7
  • Tekirdağ Merkez Nusratlı Tepesi 97.8
  • Trabzon Merkez Boztepe 104.4
  • Zonguldak Merkez 10 Temmuz Mahallesi 100.7
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