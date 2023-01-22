A101 aktüel ürünler kataloğunda dev sürprizler! 14,999 TL’ye MOPED geliyor! 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta mağazalardaki raflarını yenileyen market zinciri, bu Perşembe günü de birbirinden dikkat çekici ürünleri dev fırsatlar ile müşterilerinin beğenisine sunacak. 26 Ocak 2023 A101 aktüel kataloğu ile akıllı televizyondan telefona, beyaz eşya çeşitlerinden koltuğa, ev tekstilinden mutfak araç gereçlerine kadar birçok ürün dev indirimle alıcılarını bekliyor olacak. Katalogda en dikkat çeken ürün ise 14,999 TL'lik fiyatıyla satışa çıkarılan elektrikli Moped oldu. Bu noktada müşteriler mağazaları ziyaret etmeden önce "26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimlere dair detaylar.