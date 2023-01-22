A101 aktüel ürünler kataloğunda dev sürprizler! 14,999 TL’ye MOPED geliyor! 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce müşterinin ilgi odağı oluyor. 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. Her Perşembe raflardaki ürünlerini yenileyen market zincirinde bu Perşembe günü de birçok ürün uygun fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor olacak. 5.799 TL'ye televizyon, 6.899 TL'ye buzdolabı, 499 TL'ye çay makinesi, 14.999 TL'ye iki tekerlekli elektrikli moped bu hafta müşterilerin beğenisine sunulacak. Öte yandan "A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte haftanın 26 Ocak 2023 Perşembe tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu ve merak edilen tüm bu detaylar.