Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet A101 aktüel ürünler kataloğunda dev sürprizler! 14,999 TL'ye MOPED geliyor! 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 14:25

A101 aktüel ürünler kataloğunda dev sürprizler! 14,999 TL'ye MOPED geliyor! 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta mağazalardaki raflarını yenileyen market zinciri, bu Perşembe günü de birbirinden dikkat çekici ürünleri dev fırsatlar ile müşterilerinin beğenisine sunacak. 26 Ocak 2023 A101 aktüel kataloğu ile akıllı televizyondan telefona, beyaz eşya çeşitlerinden koltuğa, ev tekstilinden mutfak araç gereçlerine kadar birçok ürün dev indirimle alıcılarını bekliyor olacak. Katalogda en dikkat çeken ürün ise 14,999 TL'lik fiyatıyla satışa çıkarılan elektrikli Moped oldu. Bu noktada müşteriler mağazaları ziyaret etmeden önce "26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimlere dair detaylar.

A101 aktüel ürünler kataloğunda dev sürprizler! 14,999 TL’ye MOPED geliyor! 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce müşterinin ilgi odağı oluyor. 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. Her Perşembe raflardaki ürünlerini yenileyen market zincirinde bu Perşembe günü de birçok ürün uygun fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor olacak. 5.799 TL'ye televizyon, 6.899 TL'ye buzdolabı, 499 TL'ye çay makinesi, 14.999 TL'ye iki tekerlekli elektrikli moped bu hafta müşterilerin beğenisine sunulacak. Öte yandan "A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte haftanın 26 Ocak 2023 Perşembe tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu ve merak edilen tüm bu detaylar.

A101 aktüel ürünler kataloğunda dev sürprizler! 14,999 TL’ye MOPED geliyor! 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

İşte haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
A101 aktüel ürünler kataloğunda dev sürprizler! 14,999 TL’ye MOPED geliyor! 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
A101 aktüel ürünler kataloğunda dev sürprizler! 14,999 TL’ye MOPED geliyor! 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğunda dev sürprizler! 14,999 TL’ye MOPED geliyor! 26 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
SON DAKİKA