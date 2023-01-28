A101 katalog ürünlerinde indirimli tekne fırsatı yeniden geldi! İşte A101 katalog aktüel ürünler 2 Şubat 2023

A101 2 Şubat 2023 katalog ürünlerinde tekne fırsatı yeniden vatandaşların ayağına geldi! 4,95 metre Marin Boat Samba Deluxe Kamaralı Fiber A sınıfı fiber tekne 30 gün içerisinde ücretsiz teslimat seçeneğiyle satışa çıkıyor. Birçok kredi kartına 9 taksit de mümkün. Bunun yanında 13.999,000 TL'ye Samsun 4K UHD TV, 5.499,00 TL'ye Lenovo laptop ve 3.999,000 TL'ye Xiaomi akıllı telefonlar taksitle satılacak. Beyaz eşya, tost makinesi, Xiamoi airfryer, dijital baskül, yatak takımı ve yüzlerce ürün daha indirimli şekilde satılacak. Peki, A101 katalog aktüel ürünlerde neler var? İşte A101 aktüel ürünler