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Haberler Keşfet ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ABD enflasyon beklentisi ne yönde?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 15:25

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

Ekonominin gündemini ABD enflasyon verisi belirliyor. Aralık ayı ABD enflasyon verileri ABD Çalışma Bakanlığı'nca paylaşılacakken, çıkan rakama göre dolar, kripto para ve altın fiyatlarında düşüş ve artış yaşanabiliyor. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı da çıkacak sonuçlar ile birlikte daha şekillenecek. Geçtiğimiz ay veriler TÜFE, Temmuz ayında gördüğü yüzde 9,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesinin ardından, düşüşe geçti. Peki, Aralık ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Aralık ayı ABD enflasyon beklentisi ne yönde? İşte konu hakkında detaylar…

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

"ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorusu ekonomiyi sıkı takip eden vatandaşlar tarafından aratılıyor. Altın ve dolar fiyatını etkileyen, FED faiz kararı üzerinde büyük etkiye sahip olan ABD enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Aralık ABD enflasyon verisi 2022'nin geçen ay gibi beklenti altında gelip gelmeyeceği konuşuluyor.

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı ABD enflasyon oranlarının 12 Ocak Perşembe günü saat 16:30'da açıklanması öngörülüyor.

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ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

GEÇTİĞİMİZ AYIN ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENENLERİN ALTINDA GELMİŞTİ

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı.

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı.

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 7,3 artıştı.

Çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda yüzde 6 artarak tahminlerin altında gerçekleşti.

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