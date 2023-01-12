Ekonominin gündemini ABD enflasyon verisi belirliyor. Aralık ayı ABD enflasyon verileri ABD Çalışma Bakanlığı'nca paylaşılacakken, çıkan rakama göre dolar, kripto para ve altın fiyatlarında düşüş ve artış yaşanabiliyor. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı da çıkacak sonuçlar ile birlikte daha şekillenecek. Geçtiğimiz ay veriler TÜFE, Temmuz ayında gördüğü yüzde 9,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesinin ardından, düşüşe geçti. Peki, Aralık ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Aralık ayı ABD enflasyon beklentisi ne yönde? İşte konu hakkında detaylar…