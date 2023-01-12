Haberler Keşfet ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

Giriş Tarihi: 12.01.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 15:25

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

Ekonominin gündemini ABD enflasyon verisi belirliyor. Aralık ayı ABD enflasyon verileri ABD Çalışma Bakanlığı'nca paylaşılacakken, çıkan rakama göre dolar, kripto para ve altın fiyatlarında düşüş ve artış yaşanabiliyor. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı da çıkacak sonuçlar ile birlikte daha şekillenecek. Geçtiğimiz ay veriler TÜFE, Temmuz ayında gördüğü yüzde 9,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesinin ardından, düşüşe geçti. Peki, Aralık ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Aralık ayı ABD enflasyon beklentisi ne yönde? İşte konu hakkında detaylar…