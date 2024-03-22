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AÇIKLANDI! Yemekteyiz ’de haftanın kazanını hangi yarışmacı olsu? 22 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
22:23
AÇIKLANDI! Yemekteyiz ’de haftanın kazanını hangi yarışmacı olsu? 22 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yer alan yemek yarışması haftanın son gününde hafta finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden renkli beş yarışmacının yarıştığı programda her gün bir yarışmacı yemek yapıyor ve arkadaşları tadım yaparak puan veriyor. Sunucu Zuhal Topal'ın verdiği puanlar da yarışmacıların kaderini belirliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?