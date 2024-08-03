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Giriş Tarihi: 03.08.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:50

Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, sona mı erdi? 2024 Ağustos ayı Aile destek ödemesi bu ay hesaplarda mı?

2024 Ağustos ayı Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, bitti imi soruları gündemde. 2022 yılından itibaren ödenmeye başlayan Aile destek paketinde Temmuz ödemeleri ihtiyaç sahiplerine yapıldı. 12 ay olarak planlanan ödemeler Temmuz ayı itibarıyla son bulmuştu. Bu kapsamda Ağustos ayı Aile destek ödemesi gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi?

Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, sona mı erdi? 2024 Ağustos ayı Aile destek ödemesi bu ay hesaplarda mı?

Aile Destek ödeme paketi hakkında Bakanlık'tan yapılan açıklamalar mercek altına alındı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yapılan ödemeler hakkında bilgi verdi. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, bu ay ödenecek mi?

Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, sona mı erdi? 2024 Ağustos ayı Aile destek ödemesi bu ay hesaplarda mı?

SON ÖDEMELER 11 TEMMUZ'DA YAPILDI!

Aile Destek Programı uygulaması dahilinde son ödemeler 11 Temmuz günü hesaplara aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayın ödemesiyle hanelere bugüne kadar toplam 88,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti.

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Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, sona mı erdi? 2024 Ağustos ayı Aile destek ödemesi bu ay hesaplarda mı?

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTİ Mİ?

Aile Destek Ödemeleri 12 aylık bir program olarak başladı. Buna göre; Temmuz 2023 tarihinde başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi.

Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, sona mı erdi? 2024 Ağustos ayı Aile destek ödemesi bu ay hesaplarda mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİR SENE DAHA UZATILACAK MI?

Bakanlık'tan yapılan açıklamada programın bir sene daha uzatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, sona mı erdi? 2024 Ağustos ayı Aile destek ödemesi bu ay hesaplarda mı?
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