Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, sona mı erdi? 2024 Ağustos ayı Aile destek ödemesi bu ay hesaplarda mı?

SON ÖDEMELER 11 TEMMUZ'DA YAPILDI!

Aile Destek Programı uygulaması dahilinde son ödemeler 11 Temmuz günü hesaplara aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayın ödemesiyle hanelere bugüne kadar toplam 88,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti.