Giriş Tarihi: 03.08.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
12:00
AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Ağustos Aile destek ödemesi gelişmeleri son durum!
2024 Ağustos ayı Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, bitti imi soruları gündemde. 2022 yılından itibaren ödenmeye başlayan Aile destek paketinde Temmuz ödemeleri ihtiyaç sahiplerine yapıldı. 12 ay olarak planlanan ödemeler Temmuz ayı itibarıyla son bulmuştu. Bu kapsamda Ağustos ayı Aile destek ödemesi gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi?