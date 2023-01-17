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Haberler Keşfet Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:16

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Aile Destek Programı çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla ödeme yapılıyor. Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-bin 250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesi gerçekleştiriyor. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Ocak ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte başvurularını tamamlayanlar "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Aile Destek Programı ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara hane bazlı verilen destek ödemesi 850 TL ile 1250 TL aralığında yapılıyor. İşte Aile Destek Paketi ödemeleri takvimi.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

2023 OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ARTTI MI, NE KADAR OLDU?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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