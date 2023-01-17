Haberler Keşfet Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:16

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Aile Destek Programı çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla ödeme yapılıyor. Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-bin 250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesi gerçekleştiriyor. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023