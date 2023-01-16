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Haberler Keşfet Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:52

Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde başarılı oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı diziden ilk kareler yayınlandı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizide Kıvanç Tatlıtuğ Aslan'a, Serenay Sarıkaya da Devin karakterine hayat verecek. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Aile oyuncuları, konusu, yayın tarihi ve paylaşılan ilk kareler…

Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi projesi Aile ekran yolculuğu için gün sayıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ın samimi pozları dikkat çekerken merakla beklenen yapımın yayın tarihi, konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar hız kazandı. Özgün bir senaryosu olan dizi; Aslan'ın, psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ele alıyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV'nin yeni dizisi Aile oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm merak edilenler…

Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Aile dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterine, Serenay Sarıkaya ise Devin rolüne hayat verecek.

Merakla beklenen dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren dizide ikiliye;

Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

İşte, Show TV'nin yeni özgün dizisi 'Aile'nin çekimlerinden ilk kareler...

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