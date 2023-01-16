Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde başarılı oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı diziden ilk kareler yayınlandı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizide Kıvanç Tatlıtuğ Aslan'a, Serenay Sarıkaya da Devin karakterine hayat verecek. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Aile oyuncuları, konusu, yayın tarihi ve paylaşılan ilk kareler…