Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi projesi Aile ekran yolculuğu için gün sayıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ın samimi pozları dikkat çekerken merakla beklenen yapımın yayın tarihi, konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar hız kazandı. Özgün bir senaryosu olan dizi; Aslan'ın, psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ele alıyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV'nin yeni dizisi Aile oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm merak edilenler…