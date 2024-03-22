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Haberler Keşfet Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 06:03

Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle yayınlandı. ATV ekranında ikinci sezonunda da tüm beğenileri üzerine toplayan yapım son olarak 62. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dizisi son bölümünde Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir Peki, Aldatmak 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar…

Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümde yaşanan heyecan dolu kapanışın ardından merak edilmeye başladı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun başrollerini paylaştığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Aldatmak 63. Bölüm fragmanı izle ve son bölüme dair merak edilenler…

Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

ALDATMAK 62. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak bu hafta 60. bölümü ile ekrana geliyor.

21 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE

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Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

ALDATMAK 63. BÖLÜM FRAGMANI

Aldatmak 63. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALDATMAK 63. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZETİ

Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir.

Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Ozan, öz kardeşine duyduğu merakı gidermeye karar verir. Ancak Dündar aynı yakınlığı göstermeye hazır değildir.

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