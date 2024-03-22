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Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
06:03
Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle yayınlandı. ATV ekranında ikinci sezonunda da tüm beğenileri üzerine toplayan yapım son olarak 62. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dizisi son bölümünde Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir Peki, Aldatmak 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar…