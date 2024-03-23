Aleyna, Yunus Emre, Beria üçgeninde sular durulmuyor! Şok eden hamle: Beria Yunus Emre’yi sildi…

Yunus Emre Özden'in eşi Beria ile ilişkisi bu sene Survivor'ın en çok konuşulan konularından bir tanesi oluyor. Beria iletişim ödüllerinde her seferinde Yunus Emre'ye Aleyna'dan uzak durmasını söylerken Yunus Emre ve Aleyna'nın arasındaki ilişki devam ediyor. Beria daha fazla sessiz kalamadı ve öyle bir hamle yaptık ki…