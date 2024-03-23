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Haberler Keşfet Aleyna, Yunus Emre, Beria üçgeninde sular durulmuyor! Şok eden hamle: Beria Yunus Emre'yi sildi…
Giriş Tarihi: 23.03.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:25

Aleyna, Yunus Emre, Beria üçgeninde sular durulmuyor! Şok eden hamle: Beria Yunus Emre'yi sildi…

Survivor All Star'da bu sene performanslar kadar ilişkilerde gündemde. Yunus Emre, Beria ve Aleyna üçgeninde son 1 aydır sular durulmuyor. Son olarak Beria'nın hamileliği ve iletişim ödülünde yaşananlar damga vurmuştu. Aleyna ve Yunus Emre'nin samimiyetinin ilerlediğini gören Beria'dan öyle bir hamle geldi ki! Beria Yunus'u tek seferde sildi…

Aleyna, Yunus Emre, Beria üçgeninde sular durulmuyor! Şok eden hamle: Beria Yunus Emre’yi sildi…

Yunus Emre Özden'in eşi Beria ile ilişkisi bu sene Survivor'ın en çok konuşulan konularından bir tanesi oluyor. Beria iletişim ödüllerinde her seferinde Yunus Emre'ye Aleyna'dan uzak durmasını söylerken Yunus Emre ve Aleyna'nın arasındaki ilişki devam ediyor. Beria daha fazla sessiz kalamadı ve öyle bir hamle yaptık ki…

Aleyna, Yunus Emre, Beria üçgeninde sular durulmuyor! Şok eden hamle: Beria Yunus Emre’yi sildi…

Survivor All Star'ın renkli yarışmacılarından olan Yunus Emre bu seneki Survivor'a bir öncekilerden farklı evli olarak katıldı. Beria Özen ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Yunus Emre bu sene hem Aleyna ile yaşadıklarıyla hem de eşiyle yaşadıklarıyla çok konuşuldu.

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Aleyna, Yunus Emre, Beria üçgeninde sular durulmuyor! Şok eden hamle: Beria Yunus Emre’yi sildi…

"ALEYNA'DAN UZAK DUR!"

Samimiyetleri sosyal medyada çok konuşulan Yunus Emre ve Aleyna için Beria'dan canlı yayında uyarı geldi. Beria Özen, "Ceza yapma Aleyna dan uzak dur" mesajı verdi. Bunun üzerine Aleyna'nın fanları Beria Özen'e demediğini bırakmadı.

Aleyna, Yunus Emre, Beria üçgeninde sular durulmuyor! Şok eden hamle: Beria Yunus Emre’yi sildi…

BABALIK KRİZİ

13 Mart Çarşamba günü yayınlanan bölümde Yunus Emre'ye fanlarından babalık müjdesi verildi. Yunus Emre sevinç ve coşkuyla bu haberi karşılarken Beria'dan ses çıkmadı. Sosyal medyada Beria'nın kıskançlık krizine girip böyle bir yalan uydurduğu iddia edildi.

Aleyna, Yunus Emre, Beria üçgeninde sular durulmuyor! Şok eden hamle: Beria Yunus Emre’yi sildi…

Birkaç bölüm sonra karı koca iletişime geçti. Ne yazık ki Beria bebeklerini kaybettiğini açıkladı. Yunus Emre gözyaşlarına hâkim olamadı. Arkadaşları teselli etti.

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