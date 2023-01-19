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Haberler Keşfet ALTIN FİYATLARI yeni güne de yükselişle başladı! İşte 19 Ocak 2023 Canlı - anlık - güncel altın fiyatları
Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:20

ALTIN FİYATLARI yeni güne de yükselişle başladı! İşte 19 Ocak 2023 Canlı - anlık - güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Grafiğinde geçtiğimiz haftalardan bu yana yükselen yatırım aracı, bugün sabah saatlerinde piyasalardan gelen verilere göre gram fiyatı 1154, çeyrek fiyatı ise 1911 TL'lik bir başlangıç yaptı. Bu kapsamda "Anlık 19 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Yatırımcılar altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceğini merak ederken uzman yorumlarını da yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi, ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve güncel tablo…

ALTIN FİYATLARI yeni güne de yükselişle başladı! İşte 19 Ocak 2023 Canlı - anlık - güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yeni yılda rekor seviyelerde artışlara imza atıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altının gram fiyatı 1154 TL seviyelerinde seyrederken çeyrek altının ise 1911 TL ile güne giriş yaptığı görülüyor. Özellikle bu yönde yatırım yapan vatandaşlar gün içerisinde canlı tabloyu yakından takip ediyor ve "19 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son durum ile canlı, güncel, anlık veriler…

ALTIN FİYATLARI yeni güne de yükselişle başladı! İşte 19 Ocak 2023 Canlı - anlık - güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

alış: 1.154,76

satış: 1.154,92

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ALTIN FİYATLARI yeni güne de yükselişle başladı! İşte 19 Ocak 2023 Canlı - anlık - güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI

alış: 1.911,00

satış: 1.931,00

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ALTIN FİYATLARI yeni güne de yükselişle başladı! İşte 19 Ocak 2023 Canlı - anlık - güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN FİYATI

alış: 3.811,00

satış: 3.862,00

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ALTIN FİYATLARI yeni güne de yükselişle başladı! İşte 19 Ocak 2023 Canlı - anlık - güncel altın fiyatları

TAM ALTIN FİYATI

alış: 7.821,00

satış: 7.892,00

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