Haberler Keşfet ALTIN FİYATLARI yeni güne de yükselişle başladı! İşte 19 Ocak 2023 Canlı - anlık - güncel altın fiyatları

Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:20

ALTIN FİYATLARI yeni güne de yükselişle başladı! İşte 19 Ocak 2023 Canlı - anlık - güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Grafiğinde geçtiğimiz haftalardan bu yana yükselen yatırım aracı, bugün sabah saatlerinde piyasalardan gelen verilere göre gram fiyatı 1154, çeyrek fiyatı ise 1911 TL'lik bir başlangıç yaptı. Bu kapsamda "Anlık 19 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Yatırımcılar altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceğini merak ederken uzman yorumlarını da yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi, ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve güncel tablo…