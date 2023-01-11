AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, giriş yerleri nasıl öğrenilir?

AÖF sınav yerleri ve final sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından mercek altına alınıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Sınava sayılı günler kala on binlerce öğrenci AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Bu noktada AÖF sınav yeri sorgulama ekranı sık sık ziyaret edilirken fakülteden yapılan açıklamalar anlık olarak takip ediliyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve merak edilenlerin yanıtı.