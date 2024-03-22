ARKA SOKAKLAR 669. BÖLÜM İZLE – Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar son bölüm izle, tek parça

18 sezondur ilgiyle takip edilen polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Arka Sokaklar 22 Mart Cuma günü 669. bölümü ile ekrana geliyor. Bu haftaki bölümde 17 yaşındaki Edanur'un cesedi çöpte bulunur ve arkasında kan dondurucu gerçekler ortaya çıkar. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokalar yeni bölüm izle ekranı ile gündemde. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri.