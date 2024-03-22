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ARKA SOKAKLAR 669. BÖLÜM İZLE – Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar son bölüm izle, tek parça
Giriş Tarihi: 22.03.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
21:18
Arka Sokaklar 669. bölüm izle araştırmaları başladı. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı yapımda bu hafta aksiyon ve dram had safhada olacak. Arka Sokaklar yeni bölüm izle ekranı ile bu haftaki bölümde fidye istemek için yabancı uyruklu vatandaşları kaçıran çeteyi bulmak için Rus polisi, Rıza Baba ve ekibinden yardım ister. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…