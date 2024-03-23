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Arka Sokaklar 670. bölüm fragmanı izle:Arka Sokaklar fragmanıyla yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 05:55
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
05:55
Arka Sokaklar 670. bölüm fragmanı izle:Arka Sokaklar fragmanıyla yeni bölümde neler olacak?
Arka Sokaklar 670. bölüm fragmanı izle yayınlandı. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı yapımın son bölümünde aksiyon ve dram had safhada olurken merak uyandırıcı kapanışın ardından Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle araştırmaları başladı. Son bölümde bölümde fidye istemek için yabancı uyruklu vatandaşları kaçıran çeteyi bulmak için Rus polisi, Rıza Baba ve ekibinden yardım istemişti. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar fragman izle ekranı ile yeni ve son bölüme dair detaylar.