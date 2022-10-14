Asgari ücret zammı hakkında flaş açıklama: Yeni yılda zam ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL yapılacak?

Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz."

Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki mesaj ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. EYT, sözleşmeliye kadro, 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur zammı konusundaki projeler vatandaşın refahı için sürüyor.

Peki, asgari ücret için masada hangi rakamlar var?