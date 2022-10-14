Asgari ücret zammı hakkında flaş açıklama: Yeni yılda zam ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL yapılacak?

Binlerce çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için Ekim ayının da gelmesiyle geri sayım başladı. Öyle ki, tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında düzenleneceğini düşününce geriye yalnızca 2 ay civarı bir süre kaldı. Hal böyleyken ise "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, yeni yılda zam ne kadar olacak? İşte son durum ve detaylar...