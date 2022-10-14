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Haberler Galeri Asgari ücret zammı hakkında flaş açıklama: Yeni yılda zam ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL yapılacak?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 14:05

Asgari ücret zammı hakkında flaş açıklama: Yeni yılda zam ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL yapılacak?

Binlerce çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için Ekim ayının da gelmesiyle geri sayım başladı. Öyle ki, tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında düzenleneceğini düşününce geriye yalnızca 2 ay civarı bir süre kaldı. Hal böyleyken ise "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, yeni yılda zam ne kadar olacak? İşte son durum ve detaylar...

Asgari ücret zammı hakkında flaş açıklama: Yeni yılda zam ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL yapılacak?

Asgari ücret zammı için gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan hükümetten de bu zam oranıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Bilindiği üzere son olarak asgariye rekor bir zam yapılmıştı. Bu kapsamda ülke gündeminin en çok merak edilenleri arasında "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" soruları yer alıyor. İşte asgari ücret zammı son durum ve gelişmeler.

Asgari ücret zammı hakkında flaş açıklama: Yeni yılda zam ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL yapılacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: "EN UYGUN RAKAMA ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde asgari ücret ocak zammı için açıklamalrda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili son dakika açıklaması şöyle:

"Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda, daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum: AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez.

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Asgari ücret zammı hakkında flaş açıklama: Yeni yılda zam ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL yapılacak?

Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz."

Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki mesaj ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. EYT, sözleşmeliye kadro, 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur zammı konusundaki projeler vatandaşın refahı için sürüyor.

Peki, asgari ücret için masada hangi rakamlar var?

Asgari ücret zammı hakkında flaş açıklama: Yeni yılda zam ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL yapılacak?

NET ASGARİ ÜCRET İÇİN 'FARK' FORMÜLÜ: İPUÇLARI GELİYOR

Sabah.com.tr ekonomi yazarı Mete Dirice'nin haberine göre;

Bilindiği üzere asgari ücret için enflasyon rakamları önemli bir belirteç. Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak.

Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi.

Yani bundan sonraki aylarda enflasyon sıfır çıksa bile emekli ve memur maaşlarının bu oranda artması netleşmiş oldu.

Asgari ücret zammı hakkında flaş açıklama: Yeni yılda zam ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL yapılacak?

Ocak zammı ise Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kesinleşecek. Bununla beraber ekonomistlerin tahminleri ve kurumların yaptığı yıl sonu enflasyon beklenti anketlerine şöyle bir göz atacak olursak...

AA Finans'ın yıl sonu anketine göre; enflasyon beklentisi yüzde 73,88, Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 67,73, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre yüzde 65 oldu. Bunların ortalaması ise yüzde 68,86 olarak dikkat çekti.

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