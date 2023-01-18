AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları tarihleri

AUZEF TELAFİ SINAVLARI TARİHLERİ 2023

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023 sınav takvimi yayınlandı.

Paylaşılan takvime göre, final sınavlarında bekledikleri başarıyı sağlayamayan öğrenciler için telafi sınavları düzenlenecek. Söz konusu sınavlara ortalama yükseltmek isteyen ve başarısız öğrenciler katılabilecek.