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Haberler Keşfet AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları tarihleri
Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 12:23

AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları tarihleri

AUZEF telafi sınavları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi final sınavı sonuçları 1 Ocak'ta açıklandı. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için telafi sınavları düzenlenecek. Hal böyleyken lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, ''2023 AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. AUZEF sınav takvimine göre söz konusu sınavlar Şubat ayında yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, nereden örenilir? İşte, detaylar…

AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları tarihleri

AUZEF telafi sınavları tarihleri ve giriş yerleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF yarıyıl sonu sınav sonuçları 1 Ocak 2023 tarihinde erişime açıldı. Söz konusu sınavlarda başarısız olan öğrenciler, telafi sınavlarına katılım sağlayacak. Bu kapsamda üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci gözlerini AUZEF telafi sınavları giriş yerleri için İstanbul Üniversitesi'nden gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları tarihleri

AUZEF TELAFİ SINAVLARI TARİHLERİ 2023

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023 sınav takvimi yayınlandı.

Paylaşılan takvime göre, final sınavlarında bekledikleri başarıyı sağlayamayan öğrenciler için telafi sınavları düzenlenecek. Söz konusu sınavlara ortalama yükseltmek isteyen ve başarısız öğrenciler katılabilecek.

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AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları tarihleri

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Yapılan açıklamaya göre, AUZEF telafi sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları tarihleri

2023 AUZEF TELAFİ SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF telafi sınavları giriş yerleri henüz belli olmadı. AUZEF telafi sınavı giriş belgelerinin sınavdan 15 gün önce AKSİS üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları tarihleri

2023 AUZEF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

AUZEF tarafından yayınlanan 2022-2023 bahar dönemi akademik takvimine göre;

Ara dönem vize sınavları 29-30 Nisan 2023 tarihinde,

Yarıyıl sonu bitirme sınavları ise 10-11 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek.

Başarısız öğrenciler için bahar dönemi telafi sınavları ise 22-23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

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