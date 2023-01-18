AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları tarihleri

AUZEF telafi sınavları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi final sınavı sonuçları 1 Ocak'ta açıklandı. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için telafi sınavları düzenlenecek. Hal böyleyken lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, ''2023 AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. AUZEF sınav takvimine göre söz konusu sınavlar Şubat ayında yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, nereden örenilir? İşte, detaylar…