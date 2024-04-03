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Haberler Keşfet Bakımevi hemşiresi anlatıyor: Bir insanın ölüme yaklaştığını gösteren 7 işaret!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 14:58

Bakımevi hemşiresi anlatıyor: Bir insanın ölüme yaklaştığını gösteren 7 işaret!

Hayatın son aşaması, herkes için üzücü olduğu kadar merak da edilen bir süreç. İnsanların hayatlarının sonunda neler yaptığı ve neler hissettiği, büyük bir merak konusu. Bir bakımevi hemşiresi ise ölüm yaklaşırken insanların 7 ortak davranışının ve hissinin bulunduğunu söyledi.

Bakımevi hemşiresi anlatıyor: Bir insanın ölüme yaklaştığını gösteren 7 işaret!

Hemşire Maria Sinfield, hastaların son günlerinde neler yaşadıklarını ilk elden gördü. Herkesin yaşamın sonuna ilişkin deneyimlerinin farklı olabileceğini hatırlamanın kritik önem taşıdığını, ancak ne bekleneceğine dair bir miktar anlayışa sahip olmanın, yaslı ailenin bunu görmesini daha katlanılabilir hale getirebileceğini açıkladı.

Bakımevi hemşiresi anlatıyor: Bir insanın ölüme yaklaştığını gösteren 7 işaret!

Yaşamının sonuna yaklaşmış kişilerin sergilediği bazı fiziksel olaylar da biraz endişe verici görünebilir ancak hepsi doğal sürecin bir parçasıdır. Sinfield, bir kişinin sona yaklaştığı anlamına gelebilecek aşağıdaki yedi işaretten bahsetti. İşte detaylar…

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Bakımevi hemşiresi anlatıyor: Bir insanın ölüme yaklaştığını gösteren 7 işaret!

YAVAŞLAMAK

Hemşire Sinfield, insanların son haftalarda ve günlerde "gerçekten" çok yavaşladıklarını ve çok yorulduklarını açıkladı. Yaşamlarının sonundaki birçok insanın, sohbet etmek veya yemek yemek gibi basit işleri yapabilmek için enerjilerini toplaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bakımevi hemşiresi anlatıyor: Bir insanın ölüme yaklaştığını gösteren 7 işaret!

DAHA AZ YEMEK YEMEK

Sinfield, genellikle insanların ölüme yaklaştıklarında daha az enerji kullandığını, aktifliğini kaybettiğini ve bu nedenle daha az yiyecek tükettiğini belirtti. Bu durumun ise ailelerde en yaygın "endişe" kaynağı olduğunu açıkladı.

Bakımevi hemşiresi anlatıyor: Bir insanın ölüme yaklaştığını gösteren 7 işaret!

FAZLA SICAK VEYA SOĞUK HİSSETMEK

Birinin hayatının son birkaç gününde olabileceğini gösteren bir diğer işaret de vücut ısısını düzenlemekte zorlanıyor olmasıydı. Bu durum, hastanın alışılmadık derecede sıcak veya soğuk hissetmesine neden olabilir. Hemşire, kişinin vücudu yavaşlamaya başladıkça kan dolaşımının da yavaşladığını ve bunun da bu işarete yol açabileceğini açıkladı.

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