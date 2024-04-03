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Bakımevi hemşiresi anlatıyor: Bir insanın ölüme yaklaştığını gösteren 7 işaret!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
14:58
Bakımevi hemşiresi anlatıyor: Bir insanın ölüme yaklaştığını gösteren 7 işaret!
Hayatın son aşaması, herkes için üzücü olduğu kadar merak da edilen bir süreç. İnsanların hayatlarının sonunda neler yaptığı ve neler hissettiği, büyük bir merak konusu. Bir bakımevi hemşiresi ise ölüm yaklaşırken insanların 7 ortak davranışının ve hissinin bulunduğunu söyledi.