Bakımevi hemşiresi anlatıyor: Bir insanın ölüme yaklaştığını gösteren 7 işaret!

FAZLA SICAK VEYA SOĞUK HİSSETMEK

Birinin hayatının son birkaç gününde olabileceğini gösteren bir diğer işaret de vücut ısısını düzenlemekte zorlanıyor olmasıydı. Bu durum, hastanın alışılmadık derecede sıcak veya soğuk hissetmesine neden olabilir. Hemşire, kişinin vücudu yavaşlamaya başladıkça kan dolaşımının da yavaşladığını ve bunun da bu işarete yol açabileceğini açıkladı.