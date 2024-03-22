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Haberler Keşfet Barbie’den sonra The Sims filmi geliyor: Kadroya sürpriz isim!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:15

Barbie’den sonra The Sims filmi geliyor: Kadroya sürpriz isim!

Oyun karakterlerinin sinema perdesine aktarılmasında oldukça etkili olan Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı Barbie filmi ardından yeni bir çalışma paylaşılmaya başladı. Sosyal medyada yer alan haberlere göre bir seri yapımından oluşan bilgisayar oyunu The Sims film oluyor. Kadroda ilk isim belli oldu!

Barbie’den sonra The Sims filmi geliyor: Kadroya sürpriz isim!

The Sims oyununu oynayanlar istedikleri şekle büründürdükleri sanal karakterleri ile yine istedikleri şekilde dizayn ettikleri evlerinde sanal bir hayat sürüyor. Oyun içerisinde yetenek geliştirme, evlilik, iş bulma, kariyer kurma gibi pek çok hedef oynanabiliyor.

Barbie’den sonra The Sims filmi geliyor: Kadroya sürpriz isim!

LuckyChap yapım şirketi tarafından uyarlanması beklenen The Sims filmi daha önce beyaz perdeye uyarlanmaya çalışıldı. Ancak proje geliştirme sürecinde kaldı ve hayata geçmedi.

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Barbie’den sonra The Sims filmi geliyor: Kadroya sürpriz isim!

Yeni film bu denemenin devamı niteliğinde olmayacak. Sıfırdan tasarım yapacak ekipte ilk isimler belli olmaya başladı.

Barbie’den sonra The Sims filmi geliyor: Kadroya sürpriz isim!

İddiaya göre filmin yönetmen koltuğunda Kate Herron ve senarist koltuğunda Briony Redman oturacak. Filmin yapımcısı ise oyun severleri şaşırttı.

Barbie’den sonra The Sims filmi geliyor: Kadroya sürpriz isim!

Barbie filmi ile yıldızı parlayan Margot Robbie The Sims filmi için yapımcı koltuğuna geçmeye hazırlanıyor. Öte yandan sosyal medyada aynı zamanda filmin başrolünde de yer alacağı yönünde iddialar bulunuyor.

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