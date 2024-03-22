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Barbie’den sonra The Sims filmi geliyor: Kadroya sürpriz isim!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
14:15
Barbie’den sonra The Sims filmi geliyor: Kadroya sürpriz isim!
Oyun karakterlerinin sinema perdesine aktarılmasında oldukça etkili olan Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı Barbie filmi ardından yeni bir çalışma paylaşılmaya başladı. Sosyal medyada yer alan haberlere göre bir seri yapımından oluşan bilgisayar oyunu The Sims film oluyor. Kadroda ilk isim belli oldu!