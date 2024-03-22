Barbie’den sonra The Sims filmi geliyor: Kadroya sürpriz isim!

The Sims oyununu oynayanlar istedikleri şekle büründürdükleri sanal karakterleri ile yine istedikleri şekilde dizayn ettikleri evlerinde sanal bir hayat sürüyor. Oyun içerisinde yetenek geliştirme, evlilik, iş bulma, kariyer kurma gibi pek çok hedef oynanabiliyor.