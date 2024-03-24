Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bilmeye çalışacak! Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Berk Göktaş'ın hayatı gündem oldu. Bilindiği üzere, Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz bölümünde 19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyonluk soruyu doğru bilmiş ve 5 milyonluk soru ve cevabına erişme hakkı kazanmıştı. Şimdi ise gözler bu akşam yayınlanan bölüme çevrildi. Peki, Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Berk Göktaş'ın hayatına ilişkin bilgiler...