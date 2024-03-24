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Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bilmeye çalışacak! Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 24.03.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
17:42
Ekranların sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam Berk Göktaş, 5 Milyonluk soruyu cevaplamaya çalışacak. 19 yaşında Berk Göktaş, önceki bölümde 1 milyonluk soruyu seyirci jokeri ile birlikte doğru bilmeyi başarmış ve 5 milyonluk soru ve cevabını görmeye hak kazanmıştı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Berk Göktaş hayatı