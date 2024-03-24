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Haberler Keşfet Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bilmeye çalışacak! Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 24.03.2024 17:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 17:42

Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bilmeye çalışacak! Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam Berk Göktaş, 5 Milyonluk soruyu cevaplamaya çalışacak. 19 yaşında Berk Göktaş, önceki bölümde 1 milyonluk soruyu seyirci jokeri ile birlikte doğru bilmeyi başarmış ve 5 milyonluk soru ve cevabını görmeye hak kazanmıştı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Berk Göktaş hayatı

Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bilmeye çalışacak! Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Berk Göktaş'ın hayatı gündem oldu. Bilindiği üzere, Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz bölümünde 19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyonluk soruyu doğru bilmiş ve 5 milyonluk soru ve cevabına erişme hakkı kazanmıştı. Şimdi ise gözler bu akşam yayınlanan bölüme çevrildi. Peki, Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Berk Göktaş'ın hayatına ilişkin bilgiler...

Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bilmeye çalışacak! Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MİLYONER TARİHİNDE BİR İLK OLACAK!

Berk Göktaş, Bu akşam sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

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Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bilmeye çalışacak! Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

YENİ BÖLÜM BU AKŞAM ATV'DE

Kim Milyoner Olmak İster'in heyecan dolu yeni bölümü saatler 20.00'ı gösterdiğinde ATV ekranlarında olacak.

Peki, Berk Göktaş kimdir?

Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bilmeye çalışacak! Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Berk Göktaş, 19 yaşında. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi.

Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bilmeye çalışacak! Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Üniversite sınavı olan YKS'de derece yapan Göktaş 71. oldu. Çeşitli spor aktiviteleri ile ilgileniyor.

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