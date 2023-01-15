Haberler Keşfet Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı, 2+1 3+1 isim listesi

Giriş Tarihi: 15.01.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 08:54

Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı, 2+1 3+1 isim listesi

Bilecik TOKİ kura sonuçları, saat 10'da başlayan çekilişle birlikte vatandaşların gündem konusu oldu. Bilecik'te ikamet eden ve "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ Bilecik kura sonuçları açıklandı mı, nihai isim listesi ne zaman ve saat kaçta belli olacak sorularıyla inceleme yapıyor. Bu noktada Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama linki!