Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı, 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 15.01.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 08:54

Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı, 2+1 3+1 isim listesi

Bilecik TOKİ kura sonuçları, saat 10'da başlayan çekilişle birlikte vatandaşların gündem konusu oldu. Bilecik'te ikamet eden ve "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ Bilecik kura sonuçları açıklandı mı, nihai isim listesi ne zaman ve saat kaçta belli olacak sorularıyla inceleme yapıyor. Bu noktada Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama linki!

Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı, 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ Bilecik kura çekiminin 15 Ocak saat 10:00'da gerçekleştirileceği duyurulmuştu. TOKİ Ocak ayı kura takvimi ile belirtilen tarih gelip çattı. Bu noktada, İlk Evim, İlk İş Yerim projesine başvuruda bulunan vatandaşlar Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı için yoğun araştırmaya koyuldu. 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama linki erişime açıldı. İşte kura çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi!

Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı, 2+1 3+1 isim listesi

BİLECİK TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bilecik kura çekimi 15 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenebiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı, 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı, 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından nihai isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca çekilişe katılan vatandaşlar e-Devlet üzerinden de sorgulama yapabiliyor.

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı, 2+1 3+1 isim listesi

BİLECİK HANGİ İLÇESİNE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Bozüyük ilçesi Dodurga: 80

Merkez ilçesi Bayırköy: 99

Merkez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi: 200

Osmaneli: 150

Pazaryeri: 100

Söğüt: 150

İnhisar: 121 konut olmak üzere toplam 900 TOKİ yapılacak.

SON DAKİKA