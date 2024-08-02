Giriş Tarihi: 02.08.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
14:11
BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?
BİLSEM mülakat sonuçları son dakika mercek altına alındı. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrenciler sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan BİLSEM mülakat sınavı değerlendirmelerinin ardından, sonuçlar MEB sınav sonuçları öğrenme ekranı üzerinden duyurulacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, detaylar…