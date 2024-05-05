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Haberler Keşfet BİM aktüel ürünlerde benzinli ATV fırsatı! Stoklarla sınırlı yetişen alacak...10 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler
Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 15:49

BİM aktüel ürünlerde benzinli ATV fırsatı! Stoklarla sınırlı yetişen alacak...10 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Mayıs 2024 yayınlandı. Dev market zinciri, yeni bir ilke imza atarak müşterilerini şaşırttı. 10 Mayıs Cuma günü müşterilerin beğenisine sunulacak indirimli ürünler arasında benzinli ATV de yer aldı. Otomatik çekiş sistemi olan Skyjet ATV modeli, sahip olduğu özellikleri ve fiyat etiketiyle dikkat çekti. 2.2 litre tank kapasitesi ve 45km/s maksimum hızı olan ATV modeli, önümüzdeki hafta mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 10 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri...

BİM aktüel ürünlerde benzinli ATV fırsatı! Stoklarla sınırlı yetişen alacak...10 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler

BİM, aktüel ürünler kategorisinde kendini aştı, çok konuşulacak bir ilke imza attı. 10 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını indirimli ürünlerle yenileyen dev market zinciri, bu hafta benzinli ATV satışa çıkardı. Otomatik çekiş sistemi olan ATV, 49 bin 999 TL'lik fiyatıyla Cuma günü alıcısıyla buluşacak. Öte yandan diğer indirimli ürünleri incelemek isteyen alışveriş severler, BİM aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 10 Mayıs 2024 Cuma günü mağazalarda yer alacak BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri ve tüm detaylar...

BİM aktüel ürünlerde benzinli ATV fırsatı! Stoklarla sınırlı yetişen alacak...10 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler
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BİM aktüel ürünlerde benzinli ATV fırsatı! Stoklarla sınırlı yetişen alacak...10 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler
BİM aktüel ürünlerde benzinli ATV fırsatı! Stoklarla sınırlı yetişen alacak...10 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler
BİM aktüel ürünlerde benzinli ATV fırsatı! Stoklarla sınırlı yetişen alacak...10 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler
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