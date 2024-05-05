BİM aktüel ürünlerde benzinli ATV fırsatı! Stoklarla sınırlı yetişen alacak...10 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler

BİM, aktüel ürünler kategorisinde kendini aştı, çok konuşulacak bir ilke imza attı. 10 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını indirimli ürünlerle yenileyen dev market zinciri, bu hafta benzinli ATV satışa çıkardı. Otomatik çekiş sistemi olan ATV, 49 bin 999 TL'lik fiyatıyla Cuma günü alıcısıyla buluşacak. Öte yandan diğer indirimli ürünleri incelemek isteyen alışveriş severler, BİM aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 10 Mayıs 2024 Cuma günü mağazalarda yer alacak BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri ve tüm detaylar...