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Haberler Keşfet BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2023: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:24

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2023: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), çeşitli branş ve unvanlarda sözlü sınav ile 261 personel alımı yapacağını duyurdu. Mühendis, uzman yardımcısı, teknisyen ve büro görevlisi gibi branşlar için başvurular 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak olan adaylarda ön lisans ve lisans mezunu olma şartı aranırken KPSS şartı bulunmuyor. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2023 BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı ve kadro branş dağılımı…

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2023: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BOTAŞ personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) bünyesinde istihdam edilmek üzere çeşitli branş ve unvanlarda 261 personel alımı yapılacak. Alımlar sözlü sınav ile gerçekleştirilecek olup adaylarda KPSS şartı aranmayacak. Bu noktada mühendis, uzman yardımcısı, teknisyen ve büro görevlisi gibi kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ''BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' sorusuna yanıt arıyor. Başvurular, 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, BOTAŞ personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, BOTAŞ işçi alımı başvuru ekranı ve kadro branş dağılımı...

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2023: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞCURU TARİHLERİ 2023: BOTAŞ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

BOTAŞ 261 personel alımı için başvurular, 16 Ocak 2023 Pazartesi günü başladı ve 20 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular sadece elektronik ortamda olmak üzere İŞKUR resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2023: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

NASIL BAŞVURU YAPILIR, İŞ İLANI NO NEDİR?

Adaylar e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra "İşyeri Türü" yazan kısmı Kamu seçerek "Ara" butonuna tıkladıktan sonra BOTAŞ ilanlarına ulaşabilecekler.

Aramayı daraltmak için ise adaylar başvuru yapacakları şehri seçerek ilgili ilana ulaşabilirler.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2023: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

BOTAŞ 20 şehirdeki birimlerine personel alımı yapacak. Alım yapılaak şehirler şöyle:

Ankara, Konya, Adana, Erzurum, Kocaeli, Hatay, Şırnak, Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Zonguldak, Samsun, Ardahan, Trabzon, Van, Ağrı.

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2023: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

BOTAŞ Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden,

138 Teknisyen,

5 Büro Personeli,

75 Mühendis,

43 Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

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