Haberler Keşfet BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2023: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:24

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2023: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), çeşitli branş ve unvanlarda sözlü sınav ile 261 personel alımı yapacağını duyurdu. Mühendis, uzman yardımcısı, teknisyen ve büro görevlisi gibi branşlar için başvurular 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak olan adaylarda ön lisans ve lisans mezunu olma şartı aranırken KPSS şartı bulunmuyor. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2023 BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı ve kadro branş dağılımı…